高雄市十大交通肇事熱點 冠亞軍都在台積電園區附近

日前交通部公布112年交通事故統計，其中高雄前10大交肇事熱點，前2名都在高楠公路上，分別是與1003巷及水管路的交叉路口，兩地都與未來台積電園區距離不遠，當地居民擔心，未來園區動工後，交通狀況將雪上加霜。

根據交通部資料，112年高雄市前10大肇事熱點，前十名分別位於楠梓、前鎮、前金、新興、苓雅五個行政區內，前兩名都在高楠公路上，第一名是與高楠公路1003巷交叉口，第二名是與水管路的交叉口。

高雄市交通局表示，這兩路口均屬高雄市南來北往重要孔道、替代道路少，因此交通量極大。這兩處均屬T型路口，為解決機車左轉問題，已布設機車左轉專用道及左轉時相，改善追撞與違規左轉問題，將持續檢視這兩路口的事故型態，滾動式進行改善。

仁武區中華里長林志榮說，因附近有仁武、仁大等工業區，大型工廠林立，每到上下班時間車潮就擠爆馬路，車流量實在太大，上下班時間塞個半小時到一小時是常態。加上部分駕駛不守規則，像將轎車駛入機車道，讓交通更加混亂。

附近陳姓居民說，這裡平時還好，上下班時間車子多到恐怖。市府的確有交通改善作為，例如畫設直行與轉彎雙道機車道等，但仍有許多不足之處。台積電園區就在附近，未來園區動工後，交通恐將更打結，希望市府能未雨綢繆。