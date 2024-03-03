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赴殉職警靈堂弔唁 謝國樑：全力協助家屬爭取最優撫卹

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻，上月29日在值班台值勤時，遭簡男駕駛小貨車衝撞分駐所，蘇昱鴻遭撞緊急送醫仍宣告不治。基隆市長謝國樑今天下午在警察局長翁群能陪同下至蘇昱鴻靈堂弔唁。針對蘇昱鴻妹妹有意願要回金門服務，謝國樑表示市府會盡力協助，警察局長翁群能也表示警政署回應會全力協助。

基隆市長謝國樑今天上午至八堵分駐所慰問所長鄧毓薰及警員，希望警員的士氣不要因此受到影響。而為防範類似事件重演，八堵分駐所門口已設置石墩作為阻絕設備，謝國樑除肯定外也指示石墩要以彩繪方式進行美化。

謝國樑隨後於下午1時30分在警察局長翁群能陪同下，來到蘇昱鴻位於新北市板橋區某會館的靈堂弔唁。面對媒體詢問謝國樑表示，蘇昱鴻是在執行公務中殉職，市府及市警局會以因公撫恤最優方向來爭取。

另外對於蘇昱鴻妹妹有意願要回金門服務，謝國樑表示，蘇昱鴻家裡發生這件不幸事件，若有什麼可以做得到的，包括調整工作地點，市府都會盡力來協助。而警察局長翁群能也接著表示，因這屬於警政署職權，警政署也已回應會盡全力來協助。

基隆市長謝國樑在警察局長翁群能陪同下來到靈堂弔唁。記者黃子騰／攝影
基隆市長謝國樑在警察局長翁群能陪同下來到靈堂弔唁。記者黃子騰／攝影

謝國樑 警察

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