聽新聞
test
0:00 / 0:00
迪化汙水廠男失足墜沉澱池 北市衛工處：開蓋板時跌落
台北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池，消防人員獲報後趕往現場，目前正緊急抽水救援搜尋中。
北市衛工處表示，今早委託操作廠商之張姓員工等3人，原計畫要進行二沉池浮沫清理作業，但於開啟蓋板時，張姓員工不慎跌落約10公尺深之沉澱池，現場人員即刻通報消防局，大同與中山消防中隊於 11時10分進場，衛工處廠商亦緊急抽水降低水位進行搶救。
迪化汙水處理廠廠長黃邰聰說，目前衛工處已要求操作廠商暫停蓋板周邊區域清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，在確定安全無虞前，不得再進行浮渣收集蓋板清潔作業。
衛工處強調，會徹底檢討此次工安意外及辦理改善，並依契約檢討廠商責任及罰處，以防止類似事件再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言