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迪化汙水廠男失足墜沉澱池 北市衛工處：開蓋板時跌落

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池，消防人員獲報後趕往現場，目前正緊急抽水救援搜尋中。

北市衛工處表示，今早委託操作廠商之張姓員工等3人，原計畫要進行二沉池浮沫清理作業，但於開啟蓋板時，張姓員工不慎跌落約10公尺深之沉澱池，現場人員即刻通報消防局，大同與中山消防中隊於 11時10分進場，衛工處廠商亦緊急抽水降低水位進行搶救。

迪化汙水處理廠廠長黃邰聰說，目前衛工處已要求操作廠商暫停蓋板周邊區域清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，在確定安全無虞前，不得再進行浮渣收集蓋板清潔作業。

衛工處強調，會徹底檢討此次工安意外及辦理改善，並依契約檢討廠商責任及罰處，以防止類似事件再次發生。

一名男子跌落汙水廠沉澱池，北市消防局到場搜救。記者蕭雅娟／翻攝
一名男子跌落汙水廠沉澱池，北市消防局到場搜救。記者蕭雅娟／翻攝

北市 工安

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