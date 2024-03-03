快訊

立院明專案報告…海巡署、陸委會官員全撤離金門 陸家屬再留3天等續談

北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

網紅打卡登山熱點 林業嘉義分署：白雪村破落還潛藏危機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警、消及工作站人員耗費人力上山協助意外墜落阿里山鄉白雪村邊坡登山客，由於山區地形崎嶇，以接力方式將大體背負下山；白雪村因網紅探險PO網，使得這名不見經傳的小村落近3年來成了登山熱門景點。林業保育署嘉義分署表示，白雪村已沒有人居住，對外道路崎嶇，再加上山區變化多端的氣候，潛藏危機，如果沒充分準備不要輕易上山。

海拔1600公尺左右的白雪村名字優美，令人充滿幻想，但其實只是個破落的廢村，以前居民生活依靠採樟，隨著時光沖淡而沒落，如今已沒有人居住。

林業保育署嘉義分署副分署長李定忠表示，「白雪村」是個聚落，比較接近阿里山鄉香林村，在日據時代、台灣光復初期居民以採伐林木為生，因為伐木沒落、生活機能不佳，最後居民已搬離。

李定忠說，不要以為網路上PO出的照片看起來美美的，就以為是人間仙境，有些沒有去過的地方，充滿危險性，現場並沒有整建的步道，只有登山客自行走出的路徑，遊客上山前一定要做好相對應的準備。

阿里山鄉香林村長陳勝安說，以前確實有白雪村，是阿里山鄉的一個聚落當地人叫「新水山」，村民大部分是客家族群，隨著伐木業沒落，已沒有人居住，目前行政區應是在南投縣自忠，因地點十分偏僻，還要釐清。

警員表示，白雪村因為有網紅探險進入秘境，吸引外界好奇，近來更吸引不少登山客一探究竟，它對外道路幾乎荒廢也沒有登山步道修整，現場對外交通是「人走出來的道路」，加上山區常罩有濃霧，如果又有下雨等惡劣天氣，其實隱藏危機。

警員說，之前也曾發生過2名登山隊員墜落白雪村邊坡的意外，發生地點與這次距離不遠，2人幸運只是骨折，也是接力搬運到比較平坦的地方，經由直升機以吊掛方式協助就醫，那次就花費10多個小時。

警員說，白雪村現在已沒有居民，村內只剩破落的房舍、靜寂的山間林象，認真說起來實在沒有什麼特別的美景，如果外界還是想一探究竟，不但裝備要充分，也要掌握山區多變的氣候、評估體力、更要有專業嚮導帶路。

白雪村對外交通崎嶇暗藏危險，要上山探險，事先功課要做好。圖／翻攝畫面
白雪村對外交通崎嶇暗藏危險，要上山探險，事先功課要做好。圖／翻攝畫面

嘉義 網紅 阿里山

延伸閱讀

網紅回車禍現場拍片提醒 違停男子拍照上網質疑是檢舉達人

登山客失足墜崖白雪村喪命 阿里山警消接力背遺體下山

陸網紅挑戰400元吃台灣夜市笑「不夠花」 網見1點激動了：沒人敢拍

台網紅Tiny日本AV出道「被欺負」 圤智雨直言「不是個咖」勸她趁熱度做這事

相關新聞

網紅打卡登山熱點 林業嘉義分署：白雪村破落還潛藏危機

嘉義縣警、消及工作站人員耗費人力上山協助意外墜落阿里山鄉白雪村邊坡登山客，由於山區地形崎嶇，以接力方式將大體背負下山；白...

迪化汙水廠男失足墜沉澱池 北市衛工處：開蓋板時跌落

台北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池...

網路瘋傳全台長者搭計程車補助7成 宜蘭特別澄清事實是這樣…

近來網路瘋傳，全台包括宜蘭在內65歲以上長者搭乘計程車可補助7成，縣政府接獲詢問電話不斷，忙著澄清。經查，網路瘋傳訊息是...

高雄市十大交通肇事熱點 冠亞軍都在台積電園區附近

日前交通部公布112年交通事故統計，其中高雄前10大交肇事熱點，前2名都在高楠公路上，分別是與1003巷及水管路的交叉路...

赴殉職警靈堂弔唁 謝國樑：全力協助家屬爭取最優撫卹

基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻，上月29日在值班台值勤時，遭簡男駕駛小貨車衝撞分駐所，蘇昱鴻遭撞緊急送醫仍宣告不治。基...

迪化汙水處理場外包清潔員跌落沉澱池 汙泥量大消防搜救中

台北市迪化汙水處理廠，今天上午11點3分，傳出委外廠商執行清洗作業時，1名30歲男子跌落沉澱池，北市消防局獲報到場搜救，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。