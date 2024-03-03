網紅打卡登山熱點 林業嘉義分署：白雪村破落還潛藏危機

嘉義縣警、消及工作站人員耗費人力上山協助意外墜落阿里山鄉白雪村邊坡登山客，由於山區地形崎嶇，以接力方式將大體背負下山；白雪村因網紅探險PO網，使得這名不見經傳的小村落近3年來成了登山熱門景點。林業保育署嘉義分署表示，白雪村已沒有人居住，對外道路崎嶇，再加上山區變化多端的氣候，潛藏危機，如果沒充分準備不要輕易上山。

海拔1600公尺左右的白雪村名字優美，令人充滿幻想，但其實只是個破落的廢村，以前居民生活依靠採樟，隨著時光沖淡而沒落，如今已沒有人居住。

林業保育署嘉義分署副分署長李定忠表示，「白雪村」是個聚落，比較接近阿里山鄉香林村，在日據時代、台灣光復初期居民以採伐林木為生，因為伐木沒落、生活機能不佳，最後居民已搬離。

李定忠說，不要以為網路上PO出的照片看起來美美的，就以為是人間仙境，有些沒有去過的地方，充滿危險性，現場並沒有整建的步道，只有登山客自行走出的路徑，遊客上山前一定要做好相對應的準備。

阿里山鄉香林村長陳勝安說，以前確實有白雪村，是阿里山鄉的一個聚落當地人叫「新水山」，村民大部分是客家族群，隨著伐木業沒落，已沒有人居住，目前行政區應是在南投縣自忠，因地點十分偏僻，還要釐清。

警員表示，白雪村因為有網紅探險進入秘境，吸引外界好奇，近來更吸引不少登山客一探究竟，它對外道路幾乎荒廢也沒有登山步道修整，現場對外交通是「人走出來的道路」，加上山區常罩有濃霧，如果又有下雨等惡劣天氣，其實隱藏危機。

警員說，之前也曾發生過2名登山隊員墜落白雪村邊坡的意外，發生地點與這次距離不遠，2人幸運只是骨折，也是接力搬運到比較平坦的地方，經由直升機以吊掛方式協助就醫，那次就花費10多個小時。