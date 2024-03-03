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網路瘋傳全台長者搭計程車補助7成 宜蘭特別澄清事實是這樣…

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

近來網路瘋傳，全台包括宜蘭在內65歲以上長者搭乘計程車可補助7成，縣政府接獲詢問電話不斷，忙著澄清。經查，網路瘋傳訊息是花蓮縣政府3月起優惠補助，目前全台除了部分大都會區縣市與花東共9個縣市，持敬老卡搭乘台灣大車隊計程車有不同補助，其餘縣市都還沒有。

網傳「長者福音」訊息，內容聲稱台灣大車隊3月1日起，65歲以上長或身障者搭乘計程車政府補助70%車資、自費30%，一時讓老人家及家屬喜出望外，以為今後搭計程車都有補助，引發不少長者趕申辦敬老卡，縣市政府包括宜蘭縣在內忙著對外澄清。

縣政府社會處表示，近來網路傳訊是花蓮縣政府從3月份起持敬老卡，搭乘台灣大車隊計程車，政府補助7成、民眾支付3成，每月最高補助1000點（1000元）。

據了解，各縣市敬老卡或愛心卡提供長者不同的交通補助，以宜蘭縣與鄰近基隆市、雲林縣及台南市都是搭乘市區公車免費，沒有點數上限，部分縣市有上限。

至於，網路瘋傳搭計程車補助共9個縣市，除了花蓮，包括台北市每月最高補助480點（每趟補助65點）；桃園市每月補助800點（車資100以下補助36點，以上補助72點）；新竹縣每月補助500點與新竹市每月補助600點（每趟補助100點），台中市每月補助1000點（每趟補助85點），南投縣每趟補助100點，市雄市每趟補助50點，台東縣車資100以下補助36點，以上補助72點。

縣政府分析，搭計程車補助經費龐大，新竹縣市每年要花上五、六億元，花蓮超過10億元、台東超過15億元，花東這兩縣是因為有花東基金可以支應，宜蘭並沒有。

縣府社會處統計，去年底宜蘭65歲以上人口數8萬6000多人，長者比例19.23%，全國21縣市中，高齡長者排名第9高，人數持續增加；另根據縣府交通處統計，今年度編列市區公車虧損補貼7036萬元，編列通勤月票差額補貼經費1億多元，嘉惠不少乘車族，也造成龐大財政支出。

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65歲以上高齡長者搭乘計程車補助，全台只有9個縣市。近來網路瘋傳全台各縣市、包括宜蘭縣長者都可補助7成，縣府澄清這是網路謠傳。記者戴永華／攝影
65歲以上高齡長者搭乘計程車補助，全台只有9個縣市。近來網路瘋傳全台各縣市、包括宜蘭縣長者都可補助7成，縣府澄清這是網路謠傳。記者戴永華／攝影
近來網路瘋傳，老人家搭乘車隊的計程車可以獲得補助，事實並非如此。記者戴永華／翻攝
近來網路瘋傳，老人家搭乘車隊的計程車可以獲得補助，事實並非如此。記者戴永華／翻攝
65歲以上長者搭乘計程車補助，全台只有9個縣市。近來網路瘋傳全台各縣市、包括宜蘭縣的長者都可以補助7成，縣政府澄清是網路謠傳。本報資料照
65歲以上長者搭乘計程車補助，全台只有9個縣市。近來網路瘋傳全台各縣市、包括宜蘭縣的長者都可以補助7成，縣政府澄清是網路謠傳。本報資料照

宜蘭 網路 計程車

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