兒子昨晚失聯母急報案...事隔15小時陳屍台中西屯

台中市金姓男子昨晚失聯，金母在昨晚8時許時向警方報案協尋，金男女友今天外出找金時，西屯區西屯路三段往郊區方向，發現金男轎車，不過警、消到場後，發現金男已陳屍在車內，已經屍僵，警方今將報請檢察官相驗，釐清死者死因。

經查，金姓男子（31歲）在昨天失聯，金母在昨晚8時許在潭子區向警方報案協協尋，金的女友也在外找人，今天上午11時許，金女友在西屯區西屯路三段往郊區方向，發現金男轎車，轎車沒有上鎖，金女友趕緊聯絡救護車到場。

救護人員到場確認，金已死亡多時，但沒有留書信，後續交由轄區派出所報請檢察官相驗，釐清金男死因。