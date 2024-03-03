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兒子昨晚失聯母急報案...事隔15小時陳屍台中西屯

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市金姓男子昨晚失聯，金母在昨晚8時許時向警方報案協尋，金男女友今天外出找金時，西屯區西屯路三段往郊區方向，發現金男轎車，不過警、消到場後，發現金男已陳屍在車內，已經屍僵，警方今將報請檢察官相驗，釐清死者死因。

經查，金姓男子（31歲）在昨天失聯，金母在昨晚8時許在潭子區向警方報案協協尋，金的女友也在外找人，今天上午11時許，金女友在西屯區西屯路三段往郊區方向，發現金男轎車，轎車沒有上鎖，金女友趕緊聯絡救護車到場。

救護人員到場確認，金已死亡多時，但沒有留書信，後續交由轄區派出所報請檢察官相驗，釐清金男死因。

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台中市金姓男子昨晚被家人通報失聯，事隔15小時後，在今天上午11時許被女友發現陳屍在西屯區西屯路三段，警方到場發起封鎖線。圖／讀者提供
台中市金姓男子昨晚被家人通報失聯，事隔15小時後，在今天上午11時許被女友發現陳屍在西屯區西屯路三段，警方到場發起封鎖線。圖／讀者提供

失聯 女友 檢察官

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