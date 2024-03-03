網紅回車禍現場拍片提醒 違停男子拍照上網質疑是檢舉達人

台中市潭子區一名10歲女童日前上學在行人穿越道上被休旅車撞飛，交通安全問題引起討論，一名網紅回車禍現場拍片，提供該路口未來改進方法；拍片過程，一名男子違規停車後質疑網紅是檢舉達人，還在臉書社群「我是台中潭子人」PO文公審，網紅無奈說明當天過程。

YouTuber「OWL貓頭鷹交通書」（FUKO）常關注交通議題，他看到日前台中潭子女童過斑馬線被撞飛的影片後，到潭子區復興路事故路口拍影片，觀察交通狀況，在影片中說明可改善方向。

他拍攝過程，一名紅衣男子開車違停在路口斑馬線上，男子下車看到網紅拍影片，可能誤以為在拍他違停，直接問網紅在拍何種影片、是否要檢舉。

FUKO聽到後反問「沒有違規幹嘛怕檢舉」，紅衣男質疑「你為什麼要這樣」，也拿手機反拍，網紅事後在臉書「我是台中潭子人」看到自己拍片畫面被PO出，貼圖者還寫「有位檢舉達人非常認真負責的錄影檢舉喔，大家該給他掌聲鼓勵嗎？」