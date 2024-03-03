登山客失足墜崖白雪村喪命 阿里山警消接力背遺體下山

有25名來自新北市登山客前往嘉義縣阿里山鄉塔塔加白雪村登山，期間有名女性隊員不慎跌落50公尺邊坡生死未卜，嘉義縣警方會同消防護人員前往協尋，在墜落地點找到女隊員，但已沒有生命跡象，以接力方式將遺體拉上步道、輪流背負遺體下山。

嘉義縣警方表示，竹崎分局阿里山派出所3月1日下午4點時09分接獲報案，來自新北的三峽登山社一行25人前往阿里山鄉塔塔加往白雪村登山露營，於南鞍營地附近，有名隊員跌落深約50公尺邊坡，請求警消協助。

竹崎分局立即與阿里山消防隊擬訂搜尋計畫，經消防隊聯繫報案人表示，失足隊員66歲林女疑已死亡，因山區當時下雨及起濃霧，經消防隊評估不適合進行搜救且經家屬同意隔日清晨天氣好轉再前往搜尋。

阿里山派出所、阿里山消防分隊及林務署工作站共23人組成的救難隊伍於2日凌晨4點由阿里山消防分隊集合出發，上午7點30分抵達墜落地點，消防隊員確認林女已沒有生命跡象，於8點35分以繩索將林女遺體拉上步道，眾人輪流背負搬運，於11點10分到達登山口，由救護車送往殯儀館。