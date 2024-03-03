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台中熟女同學會丟車 女警找回合影直呼「好像舒華」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子日前在台中廣三SOGO百貨附近參加同學會，忘記停車位置，找不到愛車，警員獲報到場協助，警方根據林女提供線索，發現女子停在私人土地後，因阻擋出入，已被人移至到停車格，順利尋獲林女愛車，協助的女警發現，林女神似韓團女歌手「舒華」，也與林女一起合影。

第一警分局公益所在18日晚間6時許，接獲林女（45歲）報案，她稱與同學在台中SOGO附近參加同學會，不過停在西區健行路巷內停車場的機車卻找不到，女警馮婕妮、警員鍾啟翰到場協助，詢問林女停車時的一些細節。

警方發現，林女雖記憶是停在停車場，但經查看Google地圖後，認為林女應非停在停車場，而是私人土地，警方前往附近詢問住戶後才知，林女將機車停在私人土地，已影響到其他住戶出入，才會把林女機車牽至中美街的停車格。

因女警發現林女外貌神似韓國女團(G)I-DLE的女藝人「舒華」，因此提議一起合影留念，林女感謝警方尋獲車輛，同意合影。

第一警分局長鍾承志呼籲，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務也是範疇之一，同仁此次發揮同理心、展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，也提醒民眾，停放車輛時，應注意不能違規停放，擋住人車出入等情事，以免影響大眾用路權益，徒增困擾。

台中市林姓女子在上月中旬找不到機車，警方協助找回，林女五官神似韓團女藝人，與女警一起合影。圖／第一警分局提供
台中市林姓女子在上月中旬找不到機車，警方協助找回，林女五官神似韓團女藝人，與女警一起合影。圖／第一警分局提供
台中市林姓女子在上月中旬找不到機車，警方協助找回，林女五官神似韓團女藝人，與女警一起合影。圖／第一警分局提供
台中市林姓女子在上月中旬找不到機車，警方協助找回，林女五官神似韓團女藝人，與女警一起合影。圖／第一警分局提供

住戶 停車場 女警

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