桃園17歲少年無照雙載撞闖紅燈轎車 噴飛重摔釀1死1傷

桃園市觀音區近日發生一起死亡車禍，一名17歲少年騎車載著17歲少女行經嘉富路時，與一輛闖紅燈的小客車發生碰撞，由於機車速度相當快，少年當場彈飛高空重摔死亡，釀1死1傷悲劇；小客車駕駛經酒測值為0.11毫克，詳細肇責有待釐清。

大園警方指出，17歲呂姓少年上個月27日下午1點多，騎機車載著17歲葉姓少女沿觀音區嘉富路直行往新屋方向，行經嘉富路與大湖路一段路口時，與側向一輛闖紅燈行駛而來的小客車發生碰撞，由於機車速度相當快，呂男撞擊當下彈飛高空數圈後重摔在地，送醫急救仍宣告不治，機車後座的少女送醫後則無生命危險。

警方獲報到場處理時，小客車車頭嚴重毀損，機車更是被撞爛成廢鐵，員警對小客車駕駛實施酒測，發現43歲包姓男駕駛酒測值為0.11毫克，全案已報請檢察官相驗，詳細肇事原因待調查釐清中。

事發當下，桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，下班途中剛好開車經過該路段，突然聽見車輛撞擊聲，直覺是重大車禍，立即趕往現場協助。

平時在紡織業工作的義消黃章珷說，當時原本要趕回家與妻女吃晚餐，沒想到下班途中遇上重大車禍，趕緊到事故現場協助指揮交通，並與消防弟兄協力使用頸圈、長背板，將傷患從車禍現場脫困救出後上救護車送醫，順利將傷者傷勢減至最低，事後廣獲消防與傷患家屬讚許。