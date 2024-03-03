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台中男與女友吵架崩潰...派出所對面爬頂樓基地台獲救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在昨天深夜11時許，疑因與女友吵架，突然情緒失控，爬上頂樓的基地台，樓高約13層樓高，因林男攀爬的大樓位於派出所對面，警方趕緊聯絡消防隊到場，鋪設氣墊，林與警方僵持6小時，今早6時被救下，警方依規定通報社會局等單位後續協處。

經查，林姓男子（31歲）昨天深夜11時許，疑與女友吵架後，情緒崩潰，爬上西屯區一棟大樓頂樓的基地台，樓高約13層，因該大樓位於派出所對面，警方趕緊聯絡消防單位到場，鋪設氣墊床，警員輪流向林男安撫情緒，直至今天清晨近6時，林才被警、消人員拉下。

警方對林男實施保護管束後，強制送醫，後續將待林男情緒冷靜後，解除保護管束，另依規定通報社會局等單位協處。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市林姓男子昨天疑與女友吵架後，爬上大樓基地台，與警方僵持6小時後被救下。圖／讀者提供
台中市林姓男子昨天疑與女友吵架後，爬上大樓基地台，與警方僵持6小時後被救下。圖／讀者提供

基地台 女友 情緒

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