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高雄果菜市場超狂三寶駕駛 車門未關撞來車明顯違規

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區的果菜市場每天供應千餘噸的蔬果量，大小貨車進出，上月22日上午9時23分，一名男子駕駛未關車門轎車在市場直行，直撞對向來車，被網友封「超狂三寶」；轄區警方指，未接獲報案，但駕駛逆向且未關門危險駕車，可開2張至少處罰6600元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點在高雄市三民區民族一路的果菜市場，只見一名轎車駕駛車後門忘了關，直接在市場內行駛，來車猛按喇叭示警，也不在意，結果轎車和來車擦身而過時就擦撞了，被網友酸是「超狂三寶」。

轄區三民二警分局警方指出，當天未接獲相關車禍報案，經查影片中的駕駛逆向行駛，恐違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，可處600元以上1800元以下罰鍰。

此外，駕駛未關閉車門危險駕車，恐違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處6000元以上36000元以下罰鍰，另可對肇事者吊銷駕照並吊扣車牌6個月。

高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市三民區果菜市場一名駕駛車門未關直撞來車，被網友封「超狂三寶」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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