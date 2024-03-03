保護值班台警察竟是手機追劇就嚴懲 律師：有對也有錯
八堵分駐所警員蘇昱鴻殉職，是10年來第4起民眾駕車衝撞派出所事故。一名網友在「靠北police」臉書粉專爆料，有警分局長的應對作為竟是下令「值班人員勿有手機看劇、打手遊」，若被查到就嚴懲，引起基層警怒火。律師陳君瑋表示，這項指令「有對也有錯」。
一名網友爆料他任職分局的指令（ https://udn.com/news/story/123944/7804208 ），「鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺、注意門口及進出人員，分局長諭：值班人員勿有手機『看劇、打手遊』之情形，一經督察組督到，嚴懲處分不貸。另提醒各所的值班台影像均有連線勤務中心，督察組納入監看督導」。
其他網友表示，「就反問長官，請問基隆殉職的學弟有滑手機、追劇、精神萎靡嗎？都沒有，而且也有往門口注視著，但是意外就是發生了」、「應該把分局長辦公桌設在一樓值班台」。
陳君瑋在「陳君瑋律師（熊大律師）粉絲團」臉書粉專表示，該名分局長的指令有對也有錯，對的部分是員警第一線面對群眾，所以不要滑手機，隨時注意外在情勢，這是正確的。
但陳君瑋表示，錯誤部分在於現在正值員警被撞死之際，社會大眾療傷之時，長官發這個命令，會讓人覺得在傷口撒鹽，檢討被害人之虞，不太妥當。更何況，除了要員警不能滑手機，要隨時注意狀況外，長官怎麼沒有提供其他更安全的保護措施？
陳君瑋表示，假設一名員警坐值班台，是否能夠增派一名員警站門口的崗位，耳聽八方，眼觀四週，有任何緊急狀況，可以馬上阻擋與提醒同事，以保護派出所？又或者，之前總統府發生卡車衝撞事件，自此以後總統府前面就設置路障，讓路障先擋住衝撞車子的力道，派出所或警察局可以以此借鏡。以保護員警。長官或警政署似乎自己在保護基層警察的部分，也有缺失。
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