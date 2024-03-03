影／稱假日無法匯款 詐騙車手約超商面交30萬 村長、代表機警報警逮人
屏東縣新園鄉陳姓鄉民代表、新園村長、新東村長，昨中午發現村莊突然出現2名外地年輕人，形跡可疑在村莊步行，3人尾隨到超商，發現兩名年輕人是詐騙集團車手，趕緊報警，當場阻止楊姓鄉民交付現金30萬，警方在兩名車手身上發現偽造識別證件、50萬元現金等，全案依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦。
警方指出，新園鄉新園村楊姓男子因日前參加網路股市投資，遇到假日無法匯款，詐騙集團佯稱派人到場提取加碼投資的30萬元，雙方因而約定在超商面交。
剛好新園鄉陳姓代表、新園村鄭村長及新東村陳村長等3人在村莊內泡茶，發現2名非村民的年輕人穿怪異服裝在村莊內步行，形跡可疑，尾隨至超商後通知轄區員警到場，及時制止楊姓鄉民交付現金，現場依法逮捕兩名取款詐騙車手韋姓男子、黃姓男子。
警方在兩人身上查扣證物手機3支、偽造識別證3張、識別證套14個、偽造存款憑證2張與背包內50萬元銀行紙袋，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
東港警分局長林志弘表示，感謝新園鄉陳代表及2名村長機警發現可疑，協助警方查獲詐騙車手。詐騙集團常以高額獲利等字眼招募無業年輕人擔任面交車手，稱工作內容只需幫公司代收貨款、收取投資資金等，前往指定處所與被害人面交，用以取信被害人。
警方呼籲，投資理財應透過正常管道操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式匯款、面交投資，避免遭詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。
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