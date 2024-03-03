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莽男疑因不滿停機車糾紛 竟亮玩具槍嚇人遭法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

42歲林姓男子疑因不滿陳姓男子將機車停放在他台南東區出租公寓前騎樓，昨天傍晚涉嫌掏出玩具手槍對陳說你還不走，警方接獲報案後循線到查獲林到案，查扣玩具手槍，警詢後依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局文化所員警，昨天下午5點14分接獲110案件通報，稱有陳姓報案人（46歲）在台南市東區巷弄內坐於機車上等待準備至火鍋店用餐時，遭男子從包包裡拿出1把手槍指著地面，並對陳男說:「你還不走嗎？」，陳男心生畏懼立即離開報警。

巡邏員警巡佐黃國修、警員莊憲忠獲報後火速到場查處，據了解因疑似停機車糾紛，而遭不明男子亮槍恐嚇，案經調閱附近住家監視器畫面釐清事發經過，並迅速掌握該名男子身分。

因獲報情資該名男子持有槍枝，昨天下午5點40分，所長顏旭志不敢絲毫大意，隨即派遣優勢警力並手持防彈盾牌，到林姓男子租屋處所查看，經林同意開門後現場查扣玩具槍一把，並將林嫌帶返所接受調查。

據了解，林姓男子疑因不滿陳姓男子將機車停放在他台南市東區出租公寓前，才會持玩具槍恐嚇，要他離開。

台南市警一分局呼籲，民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110 電話通報警方到場處 理，警方將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。

42歲林姓男子（藍圈者）疑因不滿陳姓男子（紅圈者）將機車停放在他出租公寓前，涉嫌掏出玩具手槍對陳說你還不走，警方接獲報案後循線到查獲林到案，警詢後依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。 記者黃宣翰／翻 攝
42歲林姓男子（藍圈者）疑因不滿陳姓男子（紅圈者）將機車停放在他出租公寓前，涉嫌掏出玩具手槍對陳說你還不走，警方接獲報案後循線到查獲林到案，警詢後依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。 記者黃宣翰／翻 攝

台南 恐嚇 東區

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