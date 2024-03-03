彰化2姊妹被撞命危 姊將結合中醫 妹施以幹細胞治療
彰化縣伸港鄉國小3陳姊弟在路口被撞飛，因命危仍在醫院搶救的兩姊妹至今11天，昏迷指數仍一直維持3，其中在彰化基督教醫院治療的9歲妹妹，目前雖然生命徵象穩定，但腦部的功能持續沒有恢復，院方表示將會診中醫及給靜脈營養的配方；在秀傳醫院的姊姊，院方將給予幹細胞治療，目前仍在跑件中。
上月22日晚間，分別10歲、9歲、8歲的陳姓三姊弟通過彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟輕傷。
事發至今進入第11天，其中在彰基搶救的9歲小妹妹，因腦部已經完全受損，院方雖然表示已有壞打算，但仍積極治療。彰基表示，到今天上午，妹妹雖然生命徵象穩定，但腦部功能持續沒有恢復；醫院會診中醫，營養師也針對妹妹目前的情況給予靜脈營養的配方，骨科部分，明天會做骨折的固定手術，並會為選擇最適合的醫材。
至於在秀傳醫院搶救的10歲姊姊，昏迷指數也維持3，秀傳表示，到今天上午，她的生命徵象穩定，升壓藥停第四天，血氧成分報告正常，胸部X光正常，院將施予幹細胞治療，目前正送件趕流程。
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