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高雄大型車車禍死亡 比去年多3人

聯合報／ 記者石秀華潘奕言／高雄報導

高市警方近日加強取締大型重車，防死亡車禍數字攀升。記者石秀華／翻攝
高市警方近日加強取締大型重車，防死亡車禍數字攀升。記者石秀華／翻攝
高市1名女大生上月騎車遭大貨車輾斃，據統計，高市年初至今已7人遭撞死亡，比去年同期增3人，高市警方近日加強取締大型重車，學者指大型車本身存在視野死角和內輪差，騎士經過大車旁，危險增高，建議加強執法力度、檢討交通設施外，考照設計應從嚴著手、用路人更應注意自身駕駛行為。

高雄近兩個月頻傳大型重車死亡事故，68歲婦人元月18日遭砂石車擦撞慘死，2月2日另名74歲朱姓婦人騎車遭後方大貨車撞及輾斃；隔約兩周，24歲楊姓女大生在大社區騎車摔車，成大貨車輪下亡魂。

大型重車肇事怵目驚心，高市警方統計，今年元月至2月下旬已有7起大車事故、7人慘死，比去年同期增加3人。高市交通大隊分析原因，包括車輛轉彎時產生視野死角，行人或機慢車常因併行或直行時進入大型車右轉的盲區導致。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，大型車存在視野死角和內輪差，除駕駛超速、搶紅、黃燈會造成意外事故外，騎士經過大車旁，因車輪和路面縫隙會產生吸力，危險也增高。警方加強執法固然能遏止憾事，但用路人的駕駛行為也應導正，建議考照設計從嚴著手，科技執法普遍化。

警方近期加強執法，促業者檢視大型車輛行車視野輔助系統等安全設施，約制司機遵守交通安全規則；高市交通大隊元月至2月21日止已取締2842件大型重車，違規項目含超載、違規轉彎、爭道行駛、載運貨物不穩妥。

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