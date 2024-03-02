1根菸蒂釀大火嗆死隔壁鄰居 肇禍男判決出爐
桃園市桃園區南平路181巷內1棟6層樓公寓5樓出租雅房，2021年12月17日晚間發生火警，鄭姓租客出門上大夜班前，未將菸蒂熄滅，以致持續悶燒，現場皆為木板隔間，火勢一發不可收拾，造成鄰室蘇姓租客因逃生不及遭嗆死，桃園地院近日過失致死罪判處鄭男9月徒刑，可上訴。
判決指出，鄭男藉由余姓房仲找到桃園區南平路巷內某公寓5樓以木板隔間的出租雅房503室，2020年10月起承租入住，鄭男平日有抽菸習慣，案發當晚7點起床後，曾於室內點燃香菸，卻在7點58分因趕著上大夜班，疏於注意未將菸蒂完全熄滅才出門。
菸蒂的微小火種繼續蓄熱，由503室內床鋪北側東端處起火燃燒引發火災，火勢迅速延燒，致生公共危險，並導致504室租客蘇永山逃生不及，因呼吸道嗆傷、一氧化碳中毒窒息死亡。經隔壁棟住戶於當晚9點21分求救，消防人員到場於同晚9點59分將火勢撲滅。
法院審理時，鄭男辯稱「我的上班時間是晚間8點到翌日上午8點，當晚我已經遲到，所以得馬上換衣服出門，沒時間抽菸，出門時快8點，到公司約8點20分左右，17日早上下班至晚上出門前這段期間都沒有抽菸，而且我是抽電子菸。」
消防局火災原因調查鑑定書顯示，這起火警造成房內物品、裝潢木板、牆壁及天花板受火熱不等程度燒損，燒損面積共約80平方公尺，根據房內受熱、變形及燒毀嚴重情況，火流是由503室床鋪北側東端處向四周延燒，加上余姓房仲談話筆錄提及「504室租客蘇永山當晚打電話給我說503室有冒煙」，研判起火處為503室床鋪北側東端處。
至於火災起火原因，經消防局勘察暨檢視起火處，有許多菸蒂、香菸盒及鋁罐，鋁罐內有菸蒂等，排除自燃性物質引火、外人侵入引火及電器因素引火等可能性，研判起火原因以菸蒂引起火災的可能性較大。
法官參酌鄭男警詢供述，他在室內抽菸後會將菸頭熄滅丟在啤酒罐裡，審理時也供述，抽完菸不會直接丟垃圾袋，會用鋁罐、飲料罐，平常7點左右起床會抽1支菸，平常出門前會抽菸讓自己清醒，認為起火原因應為鄭男將尚未完全熄滅菸蒂丟棄遺留在床鋪旁所致，疏未注意確認菸蒂是否完全熄滅即離去，肇致火災發生。
法院審酌，鄭男明知租處使用木板隔間，且租房公約定有不得抽菸規定，竟仍在承租房內吸菸，且疏未將菸蒂完全熄滅後即放置床鋪旁，逕行外出上班，肇致火災，造成房屋隔間材質、家具等物品遭燒燬，導致被害人逃生不及死亡，且犯後否認犯行，難見悔意，雖願承擔賠償責任，惟目前無法賠償，考量鄭男教育程度、職業、目前獨居未與家人聯繫，過失情節、無前科等情狀，量處9月徒刑。
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