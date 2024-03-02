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勸別停車遭嗆「跟地主喬過了」...工人怒灑綠色油漆洩憤 結果慘了
林姓男子上個月23日在新北市三重區一處停車場內，規勸蔡男「車別停這」不爽蔡男口氣差回句「跟地主喬過了」，他離開後拿來一袋綠色油漆折返，朝著蔡男車子潑灑，導致蔡男座車車身多處汙損，氣的報警處理，警方受理5天後循線逮人，依毀損罪嫌送辦。
據了解，林姓男子（45歲）是名工人，上個月23日晚上近7時許，他見蔡男把車停放在新北市三重區正義北路一處賣場出入口前，上前規勸蔡男「賣場出入口不要停車」蔡男卻秒回「已跟地主說過」。
雙方爆發口角。不久，林男負氣離開。孰料，30分鐘後林男換穿一身衣服，手拎著裝滿綠色油漆的塑膠袋，返回停車場內，他環顧四周無人注意，立即朝著蔡男前擋風玻璃、左側車窗、車門及車頂潑灑。
導致林男車身多處遭漆汙損，初估毀損金額計1萬5000元。林男潑完漆將容器往草叢丟，旋即快步離去。案經車主蔡男發現報警處理，三重警方獲報調閱周遭監視器畫面，鎖定林男涉案。上個月27日下午5時左右，循線在林男住家逮人，帶回偵辦。
偵詢時林男坦承犯行，辯稱是蔡男講話不甚客氣，讓他感到不舒服，所以才會灑漆洩憤。警詢後依毀損罪嫌送辦。
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