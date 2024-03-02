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不明原因失控撞護欄！半聯結車衝下邊坡翻覆 2人受傷送醫救治

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝

國道一號中山高265.6公里北上路段，嘉義交流道附近，下午5點45分嘉義縣消防局獲報，有輛半聯結車翻覆邊坡，嘉義縣市消防局出動多輛消防救護車及消防人員，搶救受傷司機及乘客脫困送醫，𦘦車原因，國道警察調查。

警方調查，下午5點45分，國道1號北向265.6公里，55歲林姓男子駕駛營業半聯結車，疑因不明原因失控撞擊外側護欄衝下邊坡而肇事。

事故造成林男駕駛人及乘客共2人受傷，1人意識模糊，傷者分別送嘉義榮總醫院及基督教醫院診治，全案國道警察四大隊斗南分隊依規定處理。

警方呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如有精神不濟之狀況，請盡速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。

國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝
國道中山高嘉義交流道附近半聯結車翻覆路旁 2人受傷。記者魯永明/翻攝

嘉義 國道 警察

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