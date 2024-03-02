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「重機界法拉利」和轉彎車對撞！車頭被撞爛 高雄男遭噴飛送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治，重機車頭被撞爛。記者石秀華／翻攝
洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治，重機車頭被撞爛。記者石秀華／翻攝

洪姓男子昨晚騎乘有「重機法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市三民區陽明路與褒揚街口時，和左轉彎由顏姓男子所駕駛的HONDA轎車當場相撞，巨大撞擊力，導致洪噴飛在地、重機車頭撞爛，洪重傷送醫，搶救2小時宣告不治。

警方調查，從事餐飲業的洪姓男子（27歲）昨晚9時20分許下班後，騎乘市價約有8、90萬元的杜卡迪怪獸紅牌重機車返家，沿陽明路由北向南直行，當時適顏姓男子（53歲）駕駛轎車沿陽明路由南向西左轉進入褒揚街，騎重機直行的洪見顏的轎車轉彎來不及反應，當場撞及轎車的右車身，洪連人帶車噴飛倒地不起。

事發後，洪昏迷在地，腳上穿的球鞋掉落在地，重機車頭被撞爛；顏的轎車右車身前方凹陷，顏則未受傷；路人見狀急打119求救。

警消趕抵，救護員將重傷的洪男緊急送醫搶救，因傷重2小時後宣告不治；警方事後對顏施以酒測，無酒駕行為；洪經抽血檢測，亦無喝酒。

警方初判，顏男轉彎車未禮讓洪男直行車肇禍，詳細肇責由交通大隊警方釐清。洪男死亡，警詢後，依過失致死罪將顏移送偵辦。

洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
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洪姓男子昨晚騎乘有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪怪獸紅牌重機，行經高雄市陽明路與褒揚街口時，和顏姓男子轉彎轎車相撞，洪重傷送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝

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