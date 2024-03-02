影／疑天雨路滑 新北華江橋汽車追撞還衝上機車道

施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，不僅導致潘男汽車車頭調轉180度逆向停在橋上，肇事的施男汽車也因失控朝右衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士，現場於下午4時45分拖吊移置，恢復交通暢行。

新北市消防局今天下午3時24分獲報，板橋區華江橋由台北往板橋方向，發生汽車追撞事故，有人受傷，消防救護人員場，發現一輛賓士汽車還衝到橋旁機車道上，賓士汽車上乘客張姓女子（36歲）與4歲、5歲2名男童，因頭部暈眩送往亞東醫院檢查，人員均意識清醒。

據了解，施姓男子35歲今天下午3時許開車載妻子張女及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘姓男子（28歲）汽車，不僅導致潘男汽車車頭調轉180度逆向停在橋面上，涉嫌肇事的施男汽車也因失控，整輛車朝右衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。