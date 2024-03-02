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影／疑天雨路滑 新北華江橋汽車追撞還衝上機車道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝

施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，不僅導致潘男汽車車頭調轉180度逆向停在橋上，肇事的施男汽車也因失控朝右衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士，現場於下午4時45分拖吊移置，恢復交通暢行。

新北市消防局今天下午3時24分獲報，板橋區華江橋由台北往板橋方向，發生汽車追撞事故，有人受傷，消防救護人員場，發現一輛賓士汽車還衝到橋旁機車道上，賓士汽車上乘客張姓女子（36歲）與4歲、5歲2名男童，因頭部暈眩送往亞東醫院檢查，人員均意識清醒。

據了解，施姓男子35歲今天下午3時許開車載妻子張女及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘姓男子（28歲）汽車，不僅導致潘男汽車車頭調轉180度逆向停在橋面上，涉嫌肇事的施男汽車也因失控，整輛車朝右衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。

施男與潘男二人酒測值均為零，警方一度封鎖現場調查測繪，車禍現場於今天下午4時45分牌拖吊車將賓士汽車等車輛拖吊移置，解除管制，恢復交通暢行。

施男今天下午駕駛賓士汽車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，現場於下午4時45分拖吊移置，恢復交通暢行。記者王長鼎／翻攝
施男今天下午駕駛賓士汽車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，現場於下午4時45分拖吊移置，恢復交通暢行。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝
施姓男子今天下午開車載妻子及兩名幼子行經新北市華江橋往板橋方向，疑天雨路滑不慎追撞前方潘男汽車，導致潘男汽車車頭調轉180度，施男汽車也失控衝上橋旁機車道，所幸未波及無辜機車騎士。記者王長鼎／翻攝

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