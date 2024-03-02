快訊

美中台博弈／在變局中徬徨的歐洲 馬克宏喊派兵烏克蘭是說給誰聽？

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

男大生感情受挫尋網戀 對方誆稱「我竹聯幫」嚇他

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

李姓大學生因感情受挫，在臉書交友尋求慰藉，與1名女子加Line，相約見面，對方要他購買遊戲點數當「保證金」，他依約轉給點數後，不料對方又藉口加碼，他到超商要再購3萬元點數，超商店員發覺有異，報警協助，確認他受騙。

2月29晚間，到高雄讀大學的李姓男子（22歲）到前金區成功一路某超商，購買5000元遊戲點數，不久又返回櫃台，要購買3萬元點數，才引起店員注意，懷疑他受騙，報警協助。

高雄市警新興分局前金分駐所員警趕去超商，詢問李姓大學生來龍去脈，李示出女網友「芬芬」與他在Line的對話，稱她的「主管」認為點數不夠，要求加碼3萬元。員警直接告訴他「你被騙了」，但他仍心中忐忑不安。

原來對方竟傳文字稱，「你要是覺得你有實力跟我竹聯幫;玩你就試試看」，並且頻要求他接電話把事情交代清楚。

他擔心受騷擾，不知如何是好才買點數，員警帶他回警局，告知他這是現在網路交友的詐騙手法，不要理會，李男才放棄再轉點數。

李姓男大生（右）遇網路愛情騙子，對方在通訊留話，自稱竹聯幫嚇他。記者林保光／翻攝
李姓男大生（右）遇網路愛情騙子，對方在通訊留話，自稱竹聯幫嚇他。記者林保光／翻攝
李姓男大生（右）遇網路愛情騙子，到超商買遊戲點數，險一再受騙。記者林保光／翻攝
李姓男大生（右）遇網路愛情騙子，到超商買遊戲點數，險一再受騙。記者林保光／翻攝
李姓男大生遇網路愛情騙子，對方以美女照騙他。記者林保光／翻攝
李姓男大生遇網路愛情騙子，對方以美女照騙他。記者林保光／翻攝

大學生 竹聯幫 詐騙

延伸閱讀

若不算住宿費「大學生1個月要多少生活費？」 過來人曝1金額：低標

上半年「爛桃花爆炸」星座…金牛別好色、處女遇玩咖、「這星座」當心網戀人財兩失

3所天主教大學輔仁、靜宜與文藻 同獲2024企業最愛大學生

舔胸伸手誆稱「傳功力」 台中7旬神棍收驚時性騷…高中少女訊息嘆：我髒了

相關新聞

影／高雄工人清油槽遭活埋12小時 救出口鼻都是汙泥已死亡

高雄市前鎮區李長榮化工廠出租給材料科技公司的油槽，昨天下午2時44分許傳工安意外，5名工人清洗油槽時，汙泥塊突塌下掉落，...

行人闖台鐵軌道遭區間車撞及 鳳山-九曲堂一度列車延誤

台鐵一列3145次區間車今天上午行經鳳山-九曲堂間傳出撞及入侵行人。台鐵公司表示，3145次列車今天上午約10點許行駛鳳...

男大生感情受挫尋網戀 對方誆稱「我竹聯幫」嚇他

李姓大學生因感情受挫，在臉書交友尋求慰藉，與1名女子加Line，相約見面，對方要他購買遊戲點數當「保證金」，他依約轉給點...

台中捷運亮槍...乘客嚇到竄逃 作案男遭強制治送醫

台中葉姓男子自稱創業失敗壓力大，2月29日晚間搭乘台中捷運時公然亮槍，列車一到豐樂公園站時民眾嚇到竄逃引發恐慌，葉落網後...

翁臨櫃急匯9萬給詐團 見警到場秒生氣「不匯了」

台中市豐原區一名7旬魏姓老翁到銀行欲匯款9萬元，過程中手機通話與對方不斷討論匯款投資，行員察覺有異報警，老翁見警方到場，...

自稱180型男檢察官見面卻體重破百 女不甘被騙百萬報警

鍾姓男子在交友軟體，謊稱自己是名身高188公分的實習檢察官，由於照片修的俊俏讓邱女芳心春動墜入情網。上個月開始鍾男誆以各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。