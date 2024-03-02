男大生感情受挫尋網戀 對方誆稱「我竹聯幫」嚇他
李姓大學生因感情受挫，在臉書交友尋求慰藉，與1名女子加Line，相約見面，對方要他購買遊戲點數當「保證金」，他依約轉給點數後，不料對方又藉口加碼，他到超商要再購3萬元點數，超商店員發覺有異，報警協助，確認他受騙。
2月29晚間，到高雄讀大學的李姓男子（22歲）到前金區成功一路某超商，購買5000元遊戲點數，不久又返回櫃台，要購買3萬元點數，才引起店員注意，懷疑他受騙，報警協助。
高雄市警新興分局前金分駐所員警趕去超商，詢問李姓大學生來龍去脈，李示出女網友「芬芬」與他在Line的對話，稱她的「主管」認為點數不夠，要求加碼3萬元。員警直接告訴他「你被騙了」，但他仍心中忐忑不安。
原來對方竟傳文字稱，「你要是覺得你有實力跟我竹聯幫;玩你就試試看」，並且頻要求他接電話把事情交代清楚。
他擔心受騷擾，不知如何是好才買點數，員警帶他回警局，告知他這是現在網路交友的詐騙手法，不要理會，李男才放棄再轉點數。
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