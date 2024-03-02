中捷男子亮槍乘客奔逃 自稱創業失敗壓力大

葉男（紅圈）在台中捷運車廂內亮槍，列車一到豐樂公園站時乘客就嚇到奔逃。記者曾健祐／翻攝 雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，前晚持瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，乘客目擊機嚇壞，列車停靠豐樂公園站後，20、30名乘客爭相逃出車廂，當事人還搭下班車到烏日站，警方才逮人。台中捷運表示，獲報後立即報警，隨車員、保全與站長全程緊盯當事人。警方表示，該玩具槍無殺傷力，仍依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。

台中市警第四分局表示，35歲葉姓男子前晚先在中捷市府站附近吃拉麵，隨後外帶商品，連同黑色瓦斯空氣槍裝在提袋，晚間7點多搭車往高鐵站方向，葉在車廂中把玩玩具槍，造成同車乘客驚嚇；列車抵達豐樂公園站後，車內20、30人瞬間逃竄，站務員獲報後，先通報警方，並疏散乘客。

警方表示，葉男頭戴著安全帽，若無其事混入人群中，趁下班車到站時跳上車，一路再搭到烏日站，出站後才被警方逮捕；警方除查獲瓦斯空氣槍，還在隨身背包發現美工刀、剪刀，葉男過去因情緒問題曾強制送醫。

有乘客表示，該男子行徑怪異，還拿假槍朝乘客開槍、挑釁隨車員，讓大家都嚇壞了；當時捷運隨車員與另名女性工作人員全程緊盯，後來警察到了才把人逮捕。

警方調查，葉男自稱情緒不穩，近期創業失敗壓力大，才在車上亮槍發洩，後又改口隨身攜槍是為了防身；警方根據捷運站監視器畫面，葉的行為已造成民眾恐慌，依刑法第151條恐嚇危害公眾安全罪嫌送辦。

中捷表示，將把此事列入後續演練案例，另加強捷運警察巡邏頻率與強度；乘客若發現車內有異狀，若沒隨車員，可按緊急對講機與行控中心通話；若在月台，可通報站務人員與保全。