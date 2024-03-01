小穿山甲受傷流落馬路 熱心民眾「抱」警處理搶救
苗栗縣大湖鄉大寮村一位民眾，前天返家途中，見路上有一團東西，停車查看赫然竟是一隻小穿山甲，背部有明顯皮肉外傷，擔心穿山甲再被路過車輛壓傷，以裝水果的籃子將穿山甲「抱」到派出所處理；縣府農業處表示，該隻穿山甲經獸醫檢視處理傷口後，目前身體健康穩定，將擇日野放。
大湖警分局指出，前天傍晚5點多，大湖派出所員警值班時遇民眾抱著紙箱前來，近看才發現是一隻保育類動物穿山甲；這位不願具名的熱心民眾說傍晚農忙結束，開車行經山區農路返家時，看到一隻動物在車道上，剛開始以為是蛇，下車走近查看才發現是一隻蜷縮起來的穿山甲，由於天色昏暗擔心遭到其他車輛輾壓，才先行移置到裝水果的籃子內，再送到派出所請警方協助處理。
所內警員見狀也小心將這隻嬌客移到較溫暖的紙箱內初步安置，隨後通報縣府農業處派員前來協助。農業處自然生態保育科長張葦說，即將進入雨季，山區較潮濕，穿山甲主要食源螞蟻也增多，導致穿山甲因覓食現蹤機會增加；經檢視這隻亞成體母穿山甲背部有明顯皮肉外傷，已送往動物醫院進一步檢查，待確定健康無虞後再擇日野放。
大湖警分局也呼籲，穿山甲為二級保育類，依法不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，民眾若有拾獲或在道路上發現，請儘速通知主管機關處理或報警協助。
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