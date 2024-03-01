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小穿山甲受傷流落馬路 熱心民眾「抱」警處理搶救

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉大寮村一位民眾，前天返家途中，見路上有一團東西，停車查看赫然竟是一隻小穿山甲，背部有明顯皮肉外傷，擔心穿山甲再被路過車輛壓傷，以裝水果的籃子將穿山甲「抱」到派出所處理；縣府農業處表示，該隻穿山甲經獸醫檢視處理傷口後，目前身體健康穩定，將擇日野放。

大湖警分局指出，前天傍晚5點多，大湖派出所員警值班時遇民眾抱著紙箱前來，近看才發現是一隻保育類動物穿山甲；這位不願具名的熱心民眾說傍晚農忙結束，開車行經山區農路返家時，看到一隻動物在車道上，剛開始以為是蛇，下車走近查看才發現是一隻蜷縮起來的穿山甲，由於天色昏暗擔心遭到其他車輛輾壓，才先行移置到裝水果的籃子內，再送到派出所請警方協助處理。

所內警員見狀也小心將這隻嬌客移到較溫暖的紙箱內初步安置，隨後通報縣府農業處派員前來協助。農業處自然生態保育科長張葦說，即將進入雨季，山區較潮濕，穿山甲主要食源螞蟻也增多，導致穿山甲因覓食現蹤機會增加；經檢視這隻亞成體母穿山甲背部有明顯皮肉外傷，已送往動物醫院進一步檢查，待確定健康無虞後再擇日野放。

大湖警分局也呼籲，穿山甲為二級保育類，依法不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，民眾若有拾獲或在道路上發現，請儘速通知主管機關處理或報警協助。

大湖派出所警員昨將穿山甲移至寵物籠內交由縣府農業處人員帶回處理。圖／警方提供
大湖派出所警員昨將穿山甲移至寵物籠內交由縣府農業處人員帶回處理。圖／警方提供
熱心民眾將這隻小穿山甲「抱」到大湖派出所請警方協助處理。圖／警方提供
熱心民眾將這隻小穿山甲「抱」到大湖派出所請警方協助處理。圖／警方提供

穿山甲

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