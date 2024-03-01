衰！拖吊車司機國道處理拋錨車輛遭撞亡 撞人者還肇逃
國道中山高新營路段昨天深夜發生一起車禍意外，43歲江姓男子駕駛拖車行駛到南向294.3公里路段時，疑似視線不清，撞擊停放在外側路肩、李男駕駛的拋錨貨櫃車，再撞到前方拖吊車，正在執行作業的51歲洪姓男子首當其衝，強大撞擊讓他當場喪命，肇事的江男竟當作沒事，一路南逃，國道四隊警方循線追查，在高雄逮到江男，並調查以釐清車禍原因。
據了解，洪姓司機駕駛拖吊車，前往中山高294.3公里處理李姓司機的貨櫃車拋錨事件，在晚間22時48分正執行拖吊作業，江男駕駛拖車駛來，先撞擊貨櫃車，又撞到拖吊車，洪男剛好站在兩車間，慘遭夾擊，被撞入車下，頭顱破裂，手腳斷裂、當場死亡慘不忍睹。
江男肇事後並未停下，竟然一路往南開，國道第四警察大隊調查，調閱相關監視器影像，最後在高雄找到肇事車輛及江男，死者酒測值有待檢測，江男、李男均無飲酒情形。 第四警察大隊呼籲用路人，車輛應定期保養維護，務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。
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