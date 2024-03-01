桃警圍捕假投資詐騙車手 他喊冤：我也被騙過！
假投資詐騙案件與日俱增，桃園市又有民眾透過網路廣告加入股票投資群組，禁不住每天的高獲利，陸續投入90萬元資金，近來對方表示戶頭內資金不足，恐將變成違約交割，要求再提供190萬，被害民眾急得四處籌錢，經提醒才驚覺可能遇詐報警，桃園警分局同安派出所昨午出動警力圍捕面交車手，逮19歲劉男，他否認涉案，急忙澄清「我也被騙過！」，警詢後依詐欺罪送辦。
桃園分局說，被害人昨午至同安所報案，指稱加入股票投資群組，在「老師」鼓吹下，將畢生積蓄90萬元全投入，天天看到獲利越來越多很高興，但對方卻以戶頭內資金不足要求再加碼190萬元，他四處向親友借貸才被提醒「你是不是被騙了？」趁面交前報案。
同安所員警於是與被害人合作，昨天下午4點30分前在約定的桃園區莊敬路二段某超商周邊進行埋守，等劉姓車手出面取款時，立可控制逮捕，並查扣收據、投資公司員工證等物品；沒想到劉急得喊冤，表示只是幫忙收錢，不清楚什麼狀況，表示自己也曾被騙同為受害人要有同理心，員警聽了為之氣結，全案依法移請偵辦。
警方再次呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿輕信網路不實廣告，以免上當受騙。
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