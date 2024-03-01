快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

桃警圍捕假投資詐騙車手 他喊冤：我也被騙過！

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

假投資詐騙案件與日俱增，桃園市又有民眾透過網路廣告加入股票投資群組，禁不住每天的高獲利，陸續投入90萬元資金，近來對方表示戶頭內資金不足，恐將變成違約交割，要求再提供190萬，被害民眾急得四處籌錢，經提醒才驚覺可能遇詐報警，桃園警分局同安派出所昨午出動警力圍捕面交車手，逮19歲劉男，他否認涉案，急忙澄清「我也被騙過！」，警詢後依詐欺罪送辦。

桃園分局說，被害人昨午至同安所報案，指稱加入股票投資群組，在「老師」鼓吹下，將畢生積蓄90萬元全投入，天天看到獲利越來越多很高興，但對方卻以戶頭內資金不足要求再加碼190萬元，他四處向親友借貸才被提醒「你是不是被騙了？」趁面交前報案。

同安所員警於是與被害人合作，昨天下午4點30分前在約定的桃園區莊敬路二段某超商周邊進行埋守，等劉姓車手出面取款時，立可控制逮捕，並查扣收據、投資公司員工證等物品；沒想到劉急得喊冤，表示只是幫忙收錢，不清楚什麼狀況，表示自己也曾被騙同為受害人要有同理心，員警聽了為之氣結，全案依法移請偵辦。

警方再次呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿輕信網路不實廣告，以免上當受騙。

桃園警分局同安派出所昨午逮獲19歲劉姓車手，他竟喊冤「我也被騙過！」，警方在他身上起出相關證物，詢後依詐欺罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所昨午逮獲19歲劉姓車手，他竟喊冤「我也被騙過！」，警方在他身上起出相關證物，詢後依詐欺罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所昨午逮獲19歲劉姓車手，他竟喊冤「我也被騙過！」，警詢後依詐欺罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所昨午逮獲19歲劉姓車手，他竟喊冤「我也被騙過！」，警詢後依詐欺罪送辦。記者陳恩惠／翻攝

廣告 桃園 車手

延伸閱讀

加入投資群組！高雄男借款250萬家人報警逮車手 驚覺他已被騙180萬

3桃警刑求17歲少年遭送辦 民團籲：國家人權委員會應調查

政院通過野保法草案 野生動物逃逸管理人要付圍捕費用

年前失蹤逾7天…38歲流浪漢逗留超商不走 桃警助返家

相關新聞

衰！拖吊車司機國道處理拋錨車輛遭撞亡 撞人者還肇逃

國道中山高新營路段昨天深夜發生一起車禍意外，43歲江姓男子駕駛拖車行駛到南向294.3公里路段時，疑似視線不清，撞擊停放...

桃警圍捕假投資詐騙車手 他喊冤：我也被騙過！

假投資詐騙案件與日俱增，桃園市又有民眾透過網路廣告加入股票投資群組，禁不住每天的高獲利，陸續投入90萬元資金，近來對方表...

彰化行人地獄頻傳！7旬老婦買菜過斑馬線遭撞送醫不治

彰化接連發生行人通過斑馬線遭撞意外，77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路市場買菜，經過斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛...

中捷有男子亮槍乘客奔逃 站長保全緊盯戒備直到警接手

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，昨晚持1把瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，警方確認玩具槍無殺傷力，依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦...

影／台中女開車撿手機分心 撞飛路人掃落4輛機車

台中高姓女子今上午開車經西屯區時，自稱因撿手機分心導致車輛整個向右偏，從後接連撞上2名路人、4輛機車，其中1人甚至彈上擋...

台64線快速道路火燒車 吊車違規行駛遇火劫再挨罰6千

陳姓吊車司機昨天傍晚開車行經新北市五股區台64線東行方向，疑因左後輪鎖死起火，新北市消防局獲報人車趕抵布水線撲滅火勢，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。