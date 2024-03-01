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彰化行人地獄頻傳！7旬老婦買菜過斑馬線遭撞送醫不治

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化接連發生行人通過斑馬線遭撞意外，77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路市場買菜，經過斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛車輛撞上，經送醫搶救因傷勢嚴重，2月23日宣告不治，警方指出，何男酒測值為零，初判肇事原因為未禮讓行人，警方將何男以過失致死罪嫌偵辦。

吳婦2月20日晚上六點半在福興鄉中正路黃昏市場前方沿著斑馬線由東向西，而何姓男子駕駛自小客車在中正路內側車道，往彰鹿路方向行駛，雙方發生碰撞，吳姓老婦被被彈到擋風玻璃，被送往彰濱秀傳醫院急救後宣告不治。

彰濱秀傳醫院表示，吳姓老婦因為顱內出血嚴重，昏迷指數只有3，安排插管治療，但腦出血與頭部外傷引起中樞神經衰竭，2月23日上午9時宣告不治。

警方表示，何男當晚開車行經黃昏市場路段，中正路有閃黃號誌、斑馬紋行人穿越道，何男未禮讓行人、未注意車前狀況，全案依過失致死罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路過斑馬線時，遭何姓男子駕駛車輛撞上，經送醫搶救因傷勢嚴重宣告不治。圖/讀者提供
彰化77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路過斑馬線時，遭何姓男子駕駛車輛撞上，經送醫搶救因傷勢嚴重宣告不治。圖/讀者提供
彰化77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路過斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛車輛撞上，送醫救治宣告不治。圖/讀者提供
彰化77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路過斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛車輛撞上，送醫救治宣告不治。圖/讀者提供

老婦 行人

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