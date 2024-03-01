中捷有男子亮槍乘客奔逃 站長保全緊盯戒備直到警接手

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，昨晚持一把瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，警方確認玩具槍無殺傷力，依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。中捷表示，隨車人員接獲通報，立即啟動緊急應變機制，警方到達前全程緊盯男子並戒備，確保沒有進一步失序。

台中捷運公司表示，隨車人員昨晚19時22分接獲通報，立即啟動緊急應變機制，通報捷警及轄區警察，在警方抵達之前，保全及站長全程緊盯這名異常旅客，戒備並持續溝通勸導，確保該名旅客沒有進一步失序行為。

警方19時47分到達烏日站，將該名旅客逮捕歸案，移送派出所偵辦，無旅客受傷。

中捷公司表示，昨晚此事已納入後續演練案例，將加強相關機制檢討精進，另捷運警察隊提升巡邏頻率與強度，加強安全防護措施。

中捷指出，以乘客安全為首要，針對列車犯罪事件定期進行多重災害組合演練。