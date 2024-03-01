影／台中女開車撿手機分心 撞飛路人掃落4輛機車

台中高姓女子今上午開車經西屯區時，自稱因撿手機分心導致車輛整個向右偏，從後接連撞上2名路人、4輛機車，其中1人甚至彈上擋風玻璃後掉落馬路，所幸送醫都沒有生命危險，但路邊攤商騎樓也被撞到一片狼籍，警方到場高女酒測值為0，初判她開車撿物品才釀禍。

台中第6分局調查，高女（42歲）今上午10點多開車經西屯路二段時，疑似因低頭撿手機未注意前車狀況，整輛車就朝右邊偏移，先是撞上1名女路人、2輛機車，再往前繼續行駛又撞到1名男路人、2輛機車。

警方查，2名路人遭撞全身多處擦挫傷，緊急送林新醫院救治所幸無生命危險，而遭撞的4輛機車有多處撞擊痕跡，高女經呼氣酒測值為0，初判她是因行車中撿拾物品分心才肇事。 案發現場。記者曾健祐／翻攝 案發現場。記者曾健祐／翻攝 案發現場。記者曾健祐／翻攝 案發現場。記者曾健祐／翻攝

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