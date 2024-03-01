快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

影／台中女開車撿手機分心 撞飛路人掃落4輛機車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高姓女子今上午開車經西屯區時，自稱因撿手機分心導致車輛整個向右偏，從後接連撞上2名路人、4輛機車，其中1人甚至彈上擋風玻璃後掉落馬路，所幸送醫都沒有生命危險，但路邊攤商騎樓也被撞到一片狼籍，警方到場高女酒測值為0，初判她開車撿物品才釀禍。

台中第6分局調查，高女（42歲）今上午10點多開車經西屯路二段時，疑似因低頭撿手機未注意前車狀況，整輛車就朝右邊偏移，先是撞上1名女路人、2輛機車，再往前繼續行駛又撞到1名男路人、2輛機車。

警方查，2名路人遭撞全身多處擦挫傷，緊急送林新醫院救治所幸無生命危險，而遭撞的4輛機車有多處撞擊痕跡，高女經呼氣酒測值為0，初判她是因行車中撿拾物品分心才肇事。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測

延伸閱讀

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

明知有癲癇未換發駕照 他開車昏迷撞飛路人…判8月徒刑

彰化遭撞飛2小姊妹命危 彰基醫曝畫作內心話 盼集氣度難關

彰化伸港三姊弟被撞飛 地方要求美港公路盡速高架化

相關新聞

衰！拖吊車司機國道處理拋錨車輛遭撞亡 撞人者還肇逃

國道中山高新營路段昨天深夜發生一起車禍意外，43歲江姓男子駕駛拖車行駛到南向294.3公里路段時，疑似視線不清，撞擊停放...

桃警圍捕假投資詐騙車手 他喊冤：我也被騙過！

假投資詐騙案件與日俱增，桃園市又有民眾透過網路廣告加入股票投資群組，禁不住每天的高獲利，陸續投入90萬元資金，近來對方表...

彰化行人地獄頻傳！7旬老婦買菜過斑馬線遭撞送醫不治

彰化接連發生行人通過斑馬線遭撞意外，77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路市場買菜，經過斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛...

中捷有男子亮槍乘客奔逃 站長保全緊盯戒備直到警接手

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，昨晚持1把瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，警方確認玩具槍無殺傷力，依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦...

影／台中女開車撿手機分心 撞飛路人掃落4輛機車

台中高姓女子今上午開車經西屯區時，自稱因撿手機分心導致車輛整個向右偏，從後接連撞上2名路人、4輛機車，其中1人甚至彈上擋...

台64線快速道路火燒車 吊車違規行駛遇火劫再挨罰6千

陳姓吊車司機昨天傍晚開車行經新北市五股區台64線東行方向，疑因左後輪鎖死起火，新北市消防局獲報人車趕抵布水線撲滅火勢，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。