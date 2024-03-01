台64線快速道路火燒車 吊車違規行駛遇火劫再挨罰6千

陳姓吊車司機昨天傍晚開車行經新北市五股區台64線東行方向，疑因左後輪鎖死起火，新北市消防局獲報人車趕抵布水線撲滅火勢，現場沒有人受傷，起火原因待查。陳男違規駕駛快速道路，警依法開單舉發。

據了解，陳姓男子（60歲）昨天傍晚近6時許駕駛一輛大型吊車，沿著新北市五股區台64線快速道路往東方向行駛，途中行經台64線11公里五股二出口前，疑因左後輪鎖死以致起火，陳男趕緊把車臨停路肩待援。