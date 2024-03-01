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台64線快速道路火燒車 吊車違規行駛遇火劫再挨罰6千
陳姓吊車司機昨天傍晚開車行經新北市五股區台64線東行方向，疑因左後輪鎖死起火，新北市消防局獲報人車趕抵布水線撲滅火勢，現場沒有人受傷，起火原因待查。陳男違規駕駛快速道路，警依法開單舉發。
據了解，陳姓男子（60歲）昨天傍晚近6時許駕駛一輛大型吊車，沿著新北市五股區台64線快速道路往東方向行駛，途中行經台64線11公里五股二出口前，疑因左後輪鎖死以致起火，陳男趕緊把車臨停路肩待援。
新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒有人傷亡，起火原因有待火調人員調查釐清。陳男駕駛大型吊車違規行駛快速道路，警依道路交通管理處罰條例第33條4項之規定，不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，開處3000元以上6000元以下罰鍰。
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