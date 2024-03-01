誤信台南道場友人代操盤股票 高雄婦砸104萬投資險上當
高雄68歲陳姓女子日前在楠梓區某銀行欲匯款104萬元，欲一次大手筆投資股票，行員一聽有詐協助報案，經警了解，陳女是被台南某道場徐姓師父慫恿，才會動念投資，但當警回撥電話給這名師父，欲詳問股票細節時，卻遭掛斷電話，陳女這才起了疑心，直說我今天不匯款。
「一說到派出所，對方就掛斷電話！」員警表示，近來因詐團猖獗，銀行及警局為保護民眾性命財產安全，都會多加詢問辨識真假詐騙；員警一邊安撫陳女心情、宣導防詐觀念，一邊確認陳女為何會匯款給對方。
陳女聲稱，欲匯款請徐女代為操盤股票，而兩人是在台南某道場結識，彼此以師徒相稱，徐女日前介紹她投資股票，還告知將會獲利優渥，藉此吸引陳女上鉤。
而在警回撥後，陳女用自己手機再一次打給徐女，但對方開始避而不接；後續警員向陳女分享近期幾則假投資詐騙案例，並告知她未經查證投資的金錢，多半以血本無歸收場，陳女一聽，當下故作鎮定的說，投資本來就有風險「那我今天不匯！」
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