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台中捷運驚傳有人亮槍乘客嚇到奔逃 他稱壓力大想發洩

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

雲林葉姓男子自稱創業失敗壓力大，昨晚竟持1把瓦斯空氣槍在台中捷運車廂內把玩，乘客目擊機嚇壞一到豐樂公園站就衝出奔逃，經站務員通報後，葉還則跳上下一班車搭到烏日站才被逮捕，警方查扣玩具槍確認無殺傷力，但仍依恐嚇公眾罪嫌將葉移送台中地檢署偵辦。

台中第4分局調查，葉男（35歲）昨晚先是在中捷市政府站旁吃一蘭拉麵，隨後外帶商品後連同1把黑色瓦斯空氣槍裝在提袋內，7點多從市政府站搭上車後一路往高鐵站方向，但葉卻在車廂中拿出瓦斯槍把玩，造成同車乘客驚嚇不已。

當時列車一抵達豐樂公園站，車內20、30人一待車門開車就紛紛逃竄，站務員獲報30號車廂內有人持槍也立即通報、疏散乘客，而葉男則頭戴著安全帽若無其事混入人群中，又趁下一班車到站時跳上車，一路再搭到烏日站才被逮。

警方查，葉男起初自稱情緒不穩，且近期因創業失敗壓力大，才在車上亮槍希望藉此發洩、引起他人注意，但後又改口說隨身攜槍是為了防身。

警方當時在車廂內查獲他作案用的瓦斯空氣槍，另在葉男隨身的背包中起獲1把美工刀、1把剪刀，經查葉過去雖有因情緒問題強制送醫紀錄，但並未領有相關手冊。

警方根據當時捷運站監視器畫面等，認為葉的行為已經造成民眾恐慌，昨依刑法第151條恐嚇危害公眾安全罪嫌將他送辦，另外就葉自稱情緒問題等，則同時通報台中市衛生局。

警方查扣葉男的瓦斯空氣槍，確認無殺傷力。記者曾健祐／翻攝
警方查扣葉男的瓦斯空氣槍，確認無殺傷力。記者曾健祐／翻攝
葉男（紅圈）在台中捷運車廂內亮槍，列車一到豐樂公園站時乘客就嚇到奔逃。記者曾健祐／翻攝
葉男（紅圈）在台中捷運車廂內亮槍，列車一到豐樂公園站時乘客就嚇到奔逃。記者曾健祐／翻攝

台中捷運 情緒 車廂

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