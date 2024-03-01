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加入投資群組！高雄男借款250萬家人報警逮車手 驚覺他已被騙180萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事餐飲業的郭姓男子，一心想致富，加入投資群組後，對方標榜有特殊管道可提高中籤率，郭心動下面交180萬，後又被遊說得付250萬，郭借款時家人發現可疑報警，才知郭已被騙180萬，後郭和警方聯手逮獲取款的黃姓車手，但錢已追不回。

三民二分局鼎山派出所員警2月27日深夜11時許接獲郭姓男子（34歲）及其家人報案，郭男指出，2月初加入投資群組，團隊透過集資申購股票，標榜有「特殊管道」提高中籤率，短時間內快速賺取價差，他信以為真，陸續面交180萬。

郭表示，因對方後又聲稱要提高中籤準確率需再支付250萬，因借款時被家人察覺有異，向警方諮詢後才驚覺遭詐。

鼎山所所長丁順清獲悉後，隨即組專案小組追查，並請郭男佯裝和對方配合，昨下午2時許和車手相約在鼎愛路住家附近巷弄以假鈔面交，員警在周遭埋伏，趁車手黃姓男子（53歲）拿到錢後，隨即一擁而上逮人。

警方查扣黃的手機、工作證、收據等證物，黃聲稱自己從嘉義來，上網找工作，以為是做房地產相關工作，只是負責收帳；警詢後被依詐欺罪移送偵辦，檢方諭令以3萬元交保候傳。

高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子借款250萬家人發現可疑報警，才知他落入假投資陷阱，已被詐騙逮180萬，後和三民二警分局警方聯手逮獲取款的黃姓車手。警記者石秀華／翻攝

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