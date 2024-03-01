屏縣去年行人交通事故釀10死 3月起實施路口大執法
路口交通繁忙，屏東縣警局交通隊統計，去年行人交通事故發生526件、10人死亡、480人受傷，用路環境行人沒有任何安全防護裝備。縣警局交通隊指出，今年度強化汽機車駕駛及行人交通守法觀念，3月1日起實施路口車輛不停讓行人及行人違規大執法。
交通隊指出，今113年度，強化汽、機車駕駛及行人交通守法觀念，今起實施「路口車輛不停讓行人及行人違規大執法」，針對轄區行人高事故路口及路段與各違規態樣，加強取締3項違規行為，包括，汽機車駕駛行經行人穿越道或轉彎，未暫停讓行人或視障者先行通過；行人穿越道路時，未依規定行走行人穿越道、人行天橋或人行地下道；行人穿越馬路不依號誌指示。
警察局長戴台捷表示，嚴正執法目的不在以罰代教，是希望提升車輛駕駛人與行人守法及互相尊重意識，遏止僥倖違規心理；警察局向民眾宣導交通安全觀念，呼籲用路人遵守交通規則，平安通過每個路口，維護用路人安全。
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