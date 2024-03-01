深夜開車遇路檢！沒喝酒卻想逃 「這身分」他乖乖被上銬

高雄52歲許姓男子周二晚間開車行經七賢二路與瀨南街口時，巧遇警方執行取締酒駕臨檢，但許男一駛進路檢點，突然偏離車道，遭員警叫住停下，經查許男雖未酒駕，卻是上周橋頭地院剛發布的毒品通緝犯，被員警依法逮捕解送歸案。

鹽埕警分局指出，本周二執行晚間8時至12時許的取締酒駕勤務時，突然看見一輛銀色轎車行經路檢點，卻欲駛離車道，遂示意攔住駕駛下車受檢。

「這邊！這邊！」警方叫住許男攔下後，經盤查赫然發現，許男竟是橋院一周前才發布在逃的通緝犯，許男辯稱，戶籍設於戶政事務所，才會沒收到法院文書，對於自己遭到通緝，並不知情感到訝異，全案經警詢後，許男被解送至橋院歸案。 警方依法解送許姓男子歸案。記者古和純／翻攝

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