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高雄婦拿房產抵押借200萬 警問原因跳針「我沒被騙」
62歲丘姓婦人想發財，加入投資群組，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到高雄市區銀行辦理房產抵押質借200萬，行員察覺可疑報警，警方勸說丘跳針回「我沒被騙」，警不放棄，舉詐騙案例教育，讓丘醒悟。
新興警分局中正三路派出所警方27日下午3時許接獲轄區銀行通報，指丘姓婦人（62歲）欲辦理房屋抵押貸款投資股票，疑遭詐騙，請求警方協助攔阻。
巡佐鄭惠鴻、警員艾子瀚到場瞭解，丘女見到警方隨即說「我沒被騙」，警方問「你拿權狀來借錢，你要換現金？」丘又回：「沒有騙我啦」；警勸丘「這都是騙人的啦」，丘信心動搖質疑「真的，還假的」，警「真的，這種手法就是騙人」。
一旁行員加入勸說「他們（指警察）社會經驗豐富」，警方檢視丘的手機，發現對方教導丘匯款時要說的理由，直指「理財專員都有管道可投資，這種就是詐騙」。
丘女被警方和行員你一言我一語勸說，最後終於相信，自己險落入投資詐騙陷阱，打消投資念頭。
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