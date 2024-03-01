快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦拿房產抵押借200萬 警問原因跳針「我沒被騙」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

62歲丘姓婦人想發財，加入投資群組，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到高雄市區銀行辦理房產抵押質借200萬，行員察覺可疑報警，警方勸說丘跳針回「我沒被騙」，警不放棄，舉詐騙案例教育，讓丘醒悟。

新興警分局中正三路派出所警方27日下午3時許接獲轄區銀行通報，指丘姓婦人（62歲）欲辦理房屋抵押貸款投資股票，疑遭詐騙，請求警方協助攔阻。

巡佐鄭惠鴻、警員艾子瀚到場瞭解，丘女見到警方隨即說「我沒被騙」，警方問「你拿權狀來借錢，你要換現金？」丘又回：「沒有騙我啦」；警勸丘「這都是騙人的啦」，丘信心動搖質疑「真的，還假的」，警「真的，這種手法就是騙人」。

一旁行員加入勸說「他們（指警察）社會經驗豐富」，警方檢視丘的手機，發現對方教導丘匯款時要說的理由，直指「理財專員都有管道可投資，這種就是詐騙」。

丘女被警方和行員你一言我一語勸說，最後終於相信，自己險落入投資詐騙陷阱，打消投資念頭。

高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻；圖為丘和詐騙集團對話。記者石秀華／翻攝
高雄市丘姓婦人想發財，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到新興區銀行辦房產抵押質借200萬，幸被警方和行員勸阻；圖為丘和詐騙集團對話。記者石秀華／翻攝

理財 詐騙 警察

延伸閱讀

北市2國小弦樂團聯手 前進高雄衛武營舉辦親子音樂會

高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁

名單曝光！「2024高雄鍋燒麵大賞」前20強出列 全民試吃員開放報名中

新加坡網紅直播造假遭蛋襲 傷高雄形象法院罰3萬但人已離境

相關新聞

桃園清晨2大貨車車禍！車身撞爛一地狼藉嚇壞人

今清晨4時22分許，桃園楊梅區幼獅路二段166號前，兩輛營業大貨車疑似發生追撞事故，導致2車嚴重毀損，貨物也散落一地，警...

加入投資群組！高雄男借款250萬家人報警逮車手 驚覺他已被騙180萬

從事餐飲業的郭姓男子，一心想致富，加入投資群組後，對方標榜有特殊管道可提高中籤率，郭心動下面交180萬，後又被遊說得付2...

彰化員林殺樹凶手抓到了！竟是油漆商「買凶」注射農藥

彰化縣員林市員林大道四段行道樹落葉惹來殺身之禍？日前民眾通報有4棵行道樹遭鑽孔疑注射毒液，員林警分局調閱最近兩個月內的鄰...

屏縣去年行人交通事故釀10死 3月起實施路口大執法

路口交通繁忙，屏東縣警局交通隊統計，去年行人交通事故發生526件、10人死亡、480人受傷，用路環境行人沒有任何安全防護...

高雄婦拿房產抵押借200萬 警問原因跳針「我沒被騙」

62歲丘姓婦人想發財，加入投資群組，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到高雄市區銀行...

行搶北投銀樓800萬金飾！嫌曾嗆母「不然我去吃免錢飯」

台北市北投區中和街某銀樓昨遭搶147條金飾，財損約800萬元，警方介入後鎖定沈姓男子涉案，經漏夜追查，今凌晨在國道一號北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。