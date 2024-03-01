快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤牽孫過馬路 轎車減速煞停還做1舉動 網友讚聰明

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，昨晚上傳1支雙向行車停讓行人影片，畫面中1名阿嬤牽著孩童過馬路，對向來車遠遠就發現兩人，減速打雙黃燈煞停，版主表示，在依舊行人地獄的台灣交通環境中，看到這幕真的令人欣慰，希望台灣有更多這樣的優良駕駛。

「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」的版主前天騎機車行經新北市三重區中華路100號，該處的行穿線沒有「小綠人」行人專用號誌。他發現一名阿嬤牽孫準備過馬路，就減速煞停，而對向來車也打雙黃燈減速停讓，讓他感動。

網友表示，「完美示範一個路口雙向如何禮讓行人」、「正確。慢減速，打雙黃燈讓後面知道。一堆人用急煞禮讓」、「四輪極少數清流」、「後面的車也可以鼓勵一下，沒有聽到喇叭聲」、「都沒喇叭聲，這不是我認識的台灣」、「聰明喔開閃黃燈」、「超可悲，在其他國家理所應當的行為，到了台灣就變成值得讚賞」。

一名阿嬤牽孫過馬路，雙向來車遠遠就減速停讓，對向轎車更打雙黃燈提醒後方車輛。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」YouTube頻道
一名阿嬤牽孫過馬路，雙向來車遠遠就減速停讓，對向轎車更打雙黃燈提醒後方車輛。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」YouTube頻道
一名阿嬤牽孫過馬路，雙向來車遠遠就減速停讓，對向轎車更打雙黃燈提醒後方車輛。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」YouTube頻道
一名阿嬤牽孫過馬路，雙向來車遠遠就減速停讓，對向轎車更打雙黃燈提醒後方車輛。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」YouTube頻道

行人地獄

延伸閱讀

彰化三姊弟遭撞路口會勘定調 將設置Z字行穿線及庇護島

彰化3姊弟車禍 公路局會勘提3交通設計改善方案

影／台中糊塗車主鑰匙留車內...賊開車去新北找妹吃飯

影／高雄無照男氣沖沖攔小黃 下秒運將霸氣撞他車門

相關新聞

桃園清晨2大貨車車禍！車身撞爛一地狼藉嚇壞人

今清晨4時22分許，桃園楊梅區幼獅路二段166號前，兩輛營業大貨車疑似發生追撞事故，導致2車嚴重毀損，貨物也散落一地，警...

加入投資群組！高雄男借款250萬家人報警逮車手 驚覺他已被騙180萬

從事餐飲業的郭姓男子，一心想致富，加入投資群組後，對方標榜有特殊管道可提高中籤率，郭心動下面交180萬，後又被遊說得付2...

彰化員林殺樹凶手抓到了！竟是油漆商「買凶」注射農藥

彰化縣員林市員林大道四段行道樹落葉惹來殺身之禍？日前民眾通報有4棵行道樹遭鑽孔疑注射毒液，員林警分局調閱最近兩個月內的鄰...

屏縣去年行人交通事故釀10死 3月起實施路口大執法

路口交通繁忙，屏東縣警局交通隊統計，去年行人交通事故發生526件、10人死亡、480人受傷，用路環境行人沒有任何安全防護...

高雄婦拿房產抵押借200萬 警問原因跳針「我沒被騙」

62歲丘姓婦人想發財，加入投資群組，被群組投顧老師洗腦，聲稱可幫投資海外股票，至少獲利20%，丘深信不疑，到高雄市區銀行...

行搶北投銀樓800萬金飾！嫌曾嗆母「不然我去吃免錢飯」

台北市北投區中和街某銀樓昨遭搶147條金飾，財損約800萬元，警方介入後鎖定沈姓男子涉案，經漏夜追查，今凌晨在國道一號北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。