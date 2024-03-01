阿嬤牽孫過馬路 轎車減速煞停還做1舉動 網友讚聰明

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，昨晚上傳1支雙向行車停讓行人影片，畫面中1名阿嬤牽著孩童過馬路，對向來車遠遠就發現兩人，減速打雙黃燈煞停，版主表示，在依舊行人地獄的台灣交通環境中，看到這幕真的令人欣慰，希望台灣有更多這樣的優良駕駛。

「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」的版主前天騎機車行經新北市三重區中華路100號，該處的行穿線沒有「小綠人」行人專用號誌。他發現一名阿嬤牽孫準備過馬路，就減速煞停，而對向來車也打雙黃燈減速停讓，讓他感動。