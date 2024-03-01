影／貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離遭火車撞死

一名男子29日晚間10時許駕駛小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成2名警員受傷送醫，1人到院前已無生命跡象，急救後不治，另1人受皮肉傷。肇事者案發後徒步逃離現場，穿越暖暖平交道時遭火車撞擊死亡，全案由警方調查中。

警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，基隆市長謝國樑、警政署長黃明昭連夜趕赴基隆長庚。

據了解，死者蘇昱鴻是警專40期，年僅24歲。受傷女警廖訢恬是110期特考班，現年24歲，她左腿、右額頭擦傷。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心29日晚間10時3分接獲報案，一名30多歲男子開車衝進八堵分駐所，造成2名警員受傷。消防局派遣暖暖分隊、七堵分隊人車前往前往救護，其中蘇姓男警員到院前已無呼吸心跳。

肇事者棄車逃離現場後奔向暖暖街，並在穿越暖暖平交道時，遭列車撞擊當場死亡，造成台鐵班次受影響。