小貨車衝進分駐所 24歲警員命危 謝國樑、黃明昭赴醫院

基隆警三分局八堵分駐所今晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創。消防員前往救護時已無呼吸心跳，被送往基隆長庚醫院急救。基隆市長謝國樑、警政署長黃明昭都前往探視，請院方全力救治。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點3分接獲報案，一名30多歲男子開車衝進八堵分駐所，2名警員遭撞受傷，其中1名24歲警員廖昱鴻頭部受創，有生命危險，24歲廖姓警員左腿、右額頭擦傷。