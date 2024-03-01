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新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

小貨車衝進分駐所 24歲警員命危 謝國樑、黃明昭赴醫院

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，造成2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險，肇事者逃逸時，在暖暖平交道遭列車撞擊死亡。記者游明煌／攝影
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，造成2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險，肇事者逃逸時，在暖暖平交道遭列車撞擊死亡。記者游明煌／攝影

基隆警三分局八堵分駐所今晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創。消防員前往救護時已無呼吸心跳，被送往基隆長庚醫院急救。基隆市長謝國樑、警政署長黃明昭都前往探視，請院方全力救治。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點3分接獲報案，一名30多歲男子開車衝進八堵分駐所，2名警員遭撞受傷，其中1名24歲警員廖昱鴻頭部受創，有生命危險，24歲廖姓警員左腿、右額頭擦傷。

嫌犯家住新北市貢寮區，肇事者棄車逃離現場後奔向暖暖街，在穿越暖暖平交道時，遭4248次區間車撞擊當場死亡，造成八堵、四腳亭站間西正線單線行車。

基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直撞衝入，整輛車開進分駐所內，原本設在門口的值班台，被推擠內側牆壁，2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，造成2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險，肇事者逃逸時，在暖暖平交道遭列車撞擊死亡。記者游明煌／攝影
基隆警三分局八堵分駐所昨晚遭1名男子，駕駛小貨車直接衝入，造成2名警員受傷，其中蘇姓警員頭部遭受重創，有生命危險，肇事者逃逸時，在暖暖平交道遭列車撞擊死亡。記者游明煌／攝影

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