基隆市公車駕駛發病救全車 堅持到最後靠路邊昏迷送醫

基隆市今天傍晚有一輛R86市公車陳姓駕駛，開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛緩慢停靠大華橋後昏倒，乘客都沒有人受傷，有乘客協助按壓、報警，消防隊員送醫搶救。市府表示，陳姓駕駛救了全車，但人還在昏迷，請大家為他集氣。

R86路線由七堵開往幸福華城，今天下午5點多，陳姓駕駱開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛停靠大華橋後昏倒，乘客沒有人受傷，有乘客協助按壓、報警，大家都相當吃驚，消防車趕至將陳姓司機送醫，先送到礦工再轉送基隆長庚救治。

基隆市公車處表示，第一時間通知家屬，並立即處調度其他公車支援，對於原搭乘民眾，全數載走完成後續乘客運輸。營運室主任趕赴陳姓駕駛停車現場，了解當時情形與後續乘客安置處理，並排除狀況。

市公車處處長楊華中趕至醫院處理，他表示，駕駛是公車處的重要的夥伴，發生意外是所有人都不願意見到的。經了解，陳姓駕駛在昏倒之前還努力將車輛停靠在安全的地方，對此要感謝陳姓駕駛的用心，讓事件中沒有任何一位乘客受傷。

楊華中說，目前陳姓還在急救中，後續狀況會待醫療專業救治，敬請大家幫陳姓駕駛集氣，期待他早日康復。