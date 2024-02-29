快訊

昏倒瞬間影像曝光！公車駕駛發病救全車 堅持到最後停靠路邊

MLB／這張照透露大谷已婚玄機 網：妻子必定是愛狗的人

與夏立言會面！陸國台辦主任曝交流場地有深意 談陸船案：民進黨草菅人命

基隆市公車駕駛發病救全車 堅持到最後靠路邊昏迷送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市今天傍晚有一輛R86市公車陳姓駕駛，開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛緩慢停靠大華橋後昏倒，乘客都沒有人受傷，有乘客協助按壓、報警，消防隊員送醫搶救。市府表示，陳姓駕駛救了全車，但人還在昏迷，請大家為他集氣。

R86路線由七堵開往幸福華城，今天下午5點多，陳姓駕駱開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛停靠大華橋後昏倒，乘客沒有人受傷，有乘客協助按壓、報警，大家都相當吃驚，消防車趕至將陳姓司機送醫，先送到礦工再轉送基隆長庚救治。

基隆市公車處表示，第一時間通知家屬，並立即處調度其他公車支援，對於原搭乘民眾，全數載走完成後續乘客運輸。營運室主任趕赴陳姓駕駛停車現場，了解當時情形與後續乘客安置處理，並排除狀況。

市公車處處長楊華中趕至醫院處理，他表示，駕駛是公車處的重要的夥伴，發生意外是所有人都不願意見到的。經了解，陳姓駕駛在昏倒之前還努力將車輛停靠在安全的地方，對此要感謝陳姓駕駛的用心，讓事件中沒有任何一位乘客受傷。

楊華中說，目前陳姓還在急救中，後續狀況會待醫療專業救治，敬請大家幫陳姓駕駛集氣，期待他早日康復。

陳姓駕駛突發昏倒，持續搶救中，經了解，陳姓駕駛為40歲，目前正當壯年，27日才剛休假完畢，市府後續將會在持續關懷。因最近天氣變化大，不排除是天侯影響司機身體健康，後續會提醒所有司機注意保暖，確保駕駛員在惡劣天氣中能夠安全、順暢地執行工作。

基隆市公車駕駛發病救全車，堅持到最後靠路邊昏迷送醫，家屬焦急在醫院外等候。圖／公車處提供
基隆市公車駕駛發病救全車，堅持到最後靠路邊昏迷送醫，家屬焦急在醫院外等候。圖／公車處提供
基隆市公車駕駛發病救全車，堅持到最後靠路邊昏迷送醫。圖／公車處提供
基隆市公車駕駛發病救全車，堅持到最後靠路邊昏迷送醫。圖／公車處提供

公車 基隆

延伸閱讀

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

閉門會談近30分鐘 謝國樑直衝立院請益韓國瑜2事：韓可以幫助基隆

影／謝國樑拜會韓國瑜 針對老舊市場改建請益

接近520躁動？基隆NET成政治事件 謝國樑負面聲量多是親綠粉專

相關新聞

影／10歲女童學校旁走斑馬線挨撞 台中警硬起來大執法

台中市潭子區僑忠國小10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，女童當場痛得跪地不起。有鑑於駕...

國10西向26.9K旗山端火燒車 車慘成廢鐵駕駛幸運逃出

國道10號西向26.9公里旗山端里港路段，今天下午4時36分許，一輛轎車突然冒出白煙之後便竄出火舌，駕駛逃出後趕緊報案求...

基隆市公車駕駛發病救全車 堅持到最後靠路邊昏迷送醫

基隆市今天傍晚有一輛R86市公車陳姓駕駛，開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛...

影／台中遊覽車疑視線死角 行人走斑馬線右腿被輾過

遊覽車張姓司機在今天中午開車行經北屯大坑時，疑轉彎的視線死角，沒有注意到當時走在行人穿越道的張姓行人，當場將張男右腿輾過...

高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁

高雄市民林姓男子今天凌晨聯絡前妻，吐露心情後失蹤，前妻擔心出事趕緊報警，今天下午警方在鳳山某公廁外，發現他的機車，進廁所查看，竟發現他已死在男廁廁間。...

百貨櫃哥涉偷拍14歲短裙少女 手機錄影藏手提袋平板還存多人影像

台北士林區天母一家百貨公司，日前傳出偷拍案，一名媽媽帶著14歲女兒逛街，發現可疑男子持手提袋多次靠近穿短裙的女兒，發現疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。