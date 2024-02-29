影／台中遊覽車疑視線死角 行人走斑馬線右腿被輾過
遊覽車張姓司機在今天中午開車行經北屯大坑時，疑轉彎的視線死角，沒有注意到當時走在行人穿越道的張姓行人，當場將張男右腿輾過，目前張男仍在醫院手術中，暫無生命危險，張姓司機辯稱「視線死角，沒有看到」，警方初判是張姓司機轉彎未禮讓行人釀禍，將依違反道交條例告發，最高可罰3.6萬元、吊銷駕照。
經查，遊覽車張姓司機（59歲）在今天中午12時許，駕駛遊覽車載7名乘客，行經北屯區大坑風景區時，沿水景街往南，在東山路口處左轉往大坑方向，當時司機左轉時，疑未注意到當時綠燈通行、走在行人穿越道上的張姓行人（55歲），當場將行人的右腿輾過。
救護車到場時，張姓行人意識仍清楚，送往中國醫藥大學附設醫院急救，目前正在手術中，暫無生命危險。
警方調查，張姓司機沒有酒精濃度，他辯稱「轉彎時視線死角沒看到」，全案將依違反道交條例告發，可罰7200元至3.6萬元，若後續認定致人重傷，可吊銷駕照，詳細的肇事原因有待交大事故組釐清。
第五警分局，呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，並依規定停讓行人，以維護用路人安全。
中國醫藥大學附設醫院急診室表示，傷者入院時，左腳有擦挫傷，狀況不嚴重，右腳則有開放性骨折，目前仍在手術當中，暫無生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言