快訊

10歲女童上學走斑馬線挨撞…痛到跪地 台中警硬起來大執法

北市府人事搬風！蔣萬安小內閣新名單出爐 她成最年輕局處首長

台積電總裁魏哲家曾想讀醫、建築 棄前2志願原因曝「只能念電機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市民林姓男子今天凌晨聯絡前妻，吐露心情後失蹤，前妻擔心出事趕緊報警，今天下午警方在鳳山某公廁外，發現他的機車，進廁所查看，竟發現他已死在男廁廁間。

據了解，林姓男子（50歲）長期因情緒問題就醫，今天凌晨4時許，他打電話給前妻，說出一些負面話語，掛電話後就不知去向。

林的前妻趕緊打110請求警方協尋，仁武警分局接獲通報，調閱車辨系統追查他的行蹤，逐步找到他離家後往鳳山方向走，四處找尋他的下落，直到今天下午4時30分，在鳳山某公廁外發現他的機車。

仁武警分局員警進公廁，發現其中1間廁所反鎖，敲門沒人回應，知道事情不妙，通報鳳山警分局，破門發現林已經無生命跡象，警方表示無外力介入，排除他殺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

林姓男子今天凌晨聯絡前妻後失蹤，12小時後死於一公廁。圖／讀者提供
林姓男子今天凌晨聯絡前妻後失蹤，12小時後死於一公廁。圖／讀者提供

公廁 前妻 廁所

延伸閱讀

中職／上街「拜票」！雄鷹領隊、TAKAO現身高雄街頭

中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」

牛欄河親水公園新設公廁 啟用前卻發現燈泡被偷光

苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施

相關新聞

影／10歲女童學校旁走斑馬線挨撞 台中警硬起來大執法

台中市潭子區僑忠國小10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，女童當場痛得跪地不起。有鑑於駕...

國10西向26.9K旗山端火燒車 車慘成廢鐵駕駛幸運逃出

國道10號西向26.9公里旗山端里港路段，今天下午4時36分許，一輛轎車突然冒出白煙之後便竄出火舌，駕駛逃出後趕緊報案求...

影／台中遊覽車疑視線死角 行人走斑馬線右腿被輾過

遊覽車張姓司機在今天中午開車行經北屯大坑時，疑轉彎的視線死角，沒有注意到當時走在行人穿越道的張姓行人，當場將張男右腿輾過...

高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁

高雄市民林姓男子今天凌晨聯絡前妻，吐露心情後失蹤，前妻擔心出事趕緊報警，今天下午警方在鳳山某公廁外，發現他的機車，進廁所查看，竟發現他已死在男廁廁間。...

百貨櫃哥涉偷拍14歲短裙少女 手機錄影藏手提袋平板還存多人影像

台北士林區天母一家百貨公司，日前傳出偷拍案，一名媽媽帶著14歲女兒逛街，發現可疑男子持手提袋多次靠近穿短裙的女兒，發現疑...

中科院驚傳電子系統所女生墜樓不治 現場見半瓶高梁

桃園市轄區中科院電子系統研究所驚傳一名女技術員墜樓案，該所吳姓女技術員昨天下午在研究所大樓5樓墜樓，現場遺留半瓶高梁，無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。