高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁

高雄市民林姓男子今天凌晨聯絡前妻，吐露心情後失蹤，前妻擔心出事趕緊報警，今天下午警方在鳳山某公廁外，發現他的機車，進廁所查看，竟發現他已死在男廁廁間。

據了解，林姓男子（50歲）長期因情緒問題就醫，今天凌晨4時許，他打電話給前妻，說出一些負面話語，掛電話後就不知去向。

林的前妻趕緊打110請求警方協尋，仁武警分局接獲通報，調閱車辨系統追查他的行蹤，逐步找到他離家後往鳳山方向走，四處找尋他的下落，直到今天下午4時30分，在鳳山某公廁外發現他的機車。

仁武警分局員警進公廁，發現其中1間廁所反鎖，敲門沒人回應，知道事情不妙，通報鳳山警分局，破門發現林已經無生命跡象，警方表示無外力介入，排除他殺。