聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男對前妻吐心聲後失蹤 12小時後死於公廁
高雄市民林姓男子今天凌晨聯絡前妻，吐露心情後失蹤，前妻擔心出事趕緊報警，今天下午警方在鳳山某公廁外，發現他的機車，進廁所查看，竟發現他已死在男廁廁間。
據了解，林姓男子（50歲）長期因情緒問題就醫，今天凌晨4時許，他打電話給前妻，說出一些負面話語，掛電話後就不知去向。
林的前妻趕緊打110請求警方協尋，仁武警分局接獲通報，調閱車辨系統追查他的行蹤，逐步找到他離家後往鳳山方向走，四處找尋他的下落，直到今天下午4時30分，在鳳山某公廁外發現他的機車。
仁武警分局員警進公廁，發現其中1間廁所反鎖，敲門沒人回應，知道事情不妙，通報鳳山警分局，破門發現林已經無生命跡象，警方表示無外力介入，排除他殺。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言