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花蓮火車站科技執法抓違規 4月1日啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮火車站是特等站，連假期車潮眾多，花蓮縣警局在前站設置科技執法設備，原定農曆春節前啟用，但民眾反映整體動線不佳可能導致塞車時動彈不得變成違規，引起民怨，警方會勘，檢討後，決定4月1日正式啟用，臨停超過3分鐘就會取締。

縣警局說明，科技執法範圍在花蓮火車站前站第一車道，車道進出口南北兩側轉彎處空地設置360度可旋轉式執法鏡頭，加強取締違規臨時停車，由AI攝影機辨識後取證，再由縣警局科技執法複審，若民眾有接送身心障礙者上下車、車流壅塞不得已停滯等情事，將於審核後剔除。

科技執法設備建置後，民眾反映前站第一車道行人穿越線配置在車道中段，旅客行走時，車輛停等容易回堵，建議往南移。警方上月17日邀集台鐵公司、花蓮縣政府、花蓮市公所等單位到前站會勘討論。

縣警局今天表示，會勘後認為，目前行人穿越線設置地點，對行人動線並沒有安全疑慮，決定不調整，後續再觀察並滾動式調整；而原本研議第6車道開放供迴轉道使用，考量車輛從迴轉車道橫越國聯4路車道銜接國興一街，可能造成動線交織，增加事故風險，決定不供迴轉。

縣警局表示，為維護前站尖峰時段停車秩序，建置科技執法設備，在執法鏡頭下方、、第一車道候車亭、轉運站旁燈桿以及站前北側無名路口燈桿，都設置科技執法告示牌面，相關標、標線也都繪設完成，提醒載送離站乘客的車輛以即停即離為原則，切勿違規。

花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，取締站前第一車道違停，4月1日啟用。圖／警方提供
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，取締站前第一車道違停，4月1日啟用。圖／警方提供
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，取締站前第一車道違停，4月1日啟用。本報資料照片
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，取締站前第一車道違停，4月1日啟用。本報資料照片
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，以AI攝影機辨識取證，取締站前第一車道違停。圖／警方提供
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，以AI攝影機辨識取證，取締站前第一車道違停。圖／警方提供

科技執法 花蓮 車道

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