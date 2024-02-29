快訊

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不喜兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竊盜通緝犯落網竟找表妹領走贓物 他無保請回失聯警方急追

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名向姓竊盜通緝犯17日被逮捕，還想侵占部分贓物，聯繫表妹領走之後，被害人才報案遭竊。結果向男涉嫌恐嚇、毀損、竊盜、通緝被移送地檢署，訊後無保請回即失聯，遭侵占的筆電、手表等物品至今追不回。警方將請拘票再查。

據了解，29歲向姓慣竊今年1月被桃園地檢署發布恐嚇、竊盜通緝，他本月17日清晨5時許，與陳姓友人透過通訊軟體吵架涉嫌恐嚇，同時以鋼珠空氣槍打破對方停在蘆洲區三民路的車窗玻璃。

陳男報案後，蘆洲警分局三民派出所立即調閱監視器展開追查，發現他犯後開著1輛貨車，於八里、士林、淡水等地流竄。警方當天下午4時許在三重、新莊交界處逮捕向男，查扣鋼珠空氣槍1把、來路不明贓物和破壞工具一批。

贓物當中除了別人的存摺、印章等物被警方查扣，其餘還有筆電、手表、背包等等，向男都聲稱是他自己的，並通知表妹到派出所領走。不料到了晚上8時許，又有人到五股地區的成州派出所報案住宅遭竊，稍後案件送到警分局，才發現嫌犯是同1個人。

原來向男當天清晨5時在蘆洲開槍打破車窗，逃逸期間於下午1時許在五股觀音山區凌雲路三段，侵入住宅行竊，下午4時許落網之後，趁被害人尚未報案就叫表妹來將筆電等物領走。

其實包括筆電、存摺、手表、外套、存錢筒等物，全是他在五股偷的，警方當天深夜通知他表妹，已連繫不上。

隔天18日上午，向男被依恐嚇、毀損、竊盜、通緝，先後移送新北和桃園地檢署，開庭應訊之後都無保請回，從此失聯。迄今超過10天，警方仍連絡不上向男和表妹，將聲請拘票追回被侵占的物品。

向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、破壞工具和來路不明贓物一批。記者林昭彰／翻攝
向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、破壞工具和來路不明贓物一批。記者林昭彰／翻攝
向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、來路不明贓物一批。他卻趁被害人尚未報案侵占部分物品。記者林昭彰／翻攝
向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、來路不明贓物一批。他卻趁被害人尚未報案侵占部分物品。記者林昭彰／翻攝
向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、破壞工具和來路不明贓物一批。記者林昭彰／翻攝
向姓通緝犯涉嫌恐嚇、毀損、竊盜，落網時被查扣刀槍、破壞工具和來路不明贓物一批。記者林昭彰／翻攝

恐嚇 竊盜 通緝

延伸閱讀

高雄男闖空屋拆鐵窗 落網辯稱順手撿東西

高雄男涉教唆縱火警開8槍仍逃 二度追捕警再開3槍終落網

通緝犯石茂強泰國遭槍殺 周男請死者抽K菸、清理血跡30萬交保

台籍通緝犯泰國遭殺害 涉案周男晚間30萬元交保

相關新聞

中科院驚傳電子系統所女生墜樓不治 現場見半瓶高梁

桃園市轄區中科院電子系統研究所驚傳一名女技術員墜樓案，該所吳姓女技術員昨天下午在研究所大樓5樓墜樓，現場遺留半瓶高梁，無...

花蓮火車站科技執法抓違規 4月1日啟用

花蓮火車站是特等站，連假期車潮眾多，花蓮縣警局在前站設置科技執法設備，原定農曆春節前啟用，但民眾反映整體動線不佳可能導致...

影／竊盜通緝犯落網竟找表妹領走贓物 他無保請回失聯警方急追

新北市1名向姓竊盜通緝犯17日被逮捕，還想侵占部分贓物，聯繫表妹領走之後，被害人才報案遭竊。結果向男涉嫌恐嚇、毀損、竊盜...

影／陪病偷自己住院也要偷 台南男一周被警逮2次

台南市警三分局和順派出所2月26日接獲安南醫院護理師報案，稱機車上的手機架不見，經警調閱監視器，追查發現，竟是住院35歲...

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

高速公路局說，上午11時55分在國道1號北向274公里處近嘉義系統，因發生3輛小客車和貨櫃車追撞交通事故，管制封閉國1北...

國道一號4車相撞！出動拖吊車 全線封閉車潮回堵4公里

國道一號北上274公里今天中午發生多車追撞，疑有一輛貨櫃車與3輛轎車相撞，新營至嘉義系統目前全線封閉，出動重機具拖吊中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。