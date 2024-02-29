影／竊盜通緝犯落網竟找表妹領走贓物 他無保請回失聯警方急追

新北市1名向姓竊盜通緝犯17日被逮捕，還想侵占部分贓物，聯繫表妹領走之後，被害人才報案遭竊。結果向男涉嫌恐嚇、毀損、竊盜、通緝被移送地檢署，訊後無保請回即失聯，遭侵占的筆電、手表等物品至今追不回。警方將請拘票再查。

據了解，29歲向姓慣竊今年1月被桃園地檢署發布恐嚇、竊盜通緝，他本月17日清晨5時許，與陳姓友人透過通訊軟體吵架涉嫌恐嚇，同時以鋼珠空氣槍打破對方停在蘆洲區三民路的車窗玻璃。

陳男報案後，蘆洲警分局三民派出所立即調閱監視器展開追查，發現他犯後開著1輛貨車，於八里、士林、淡水等地流竄。警方當天下午4時許在三重、新莊交界處逮捕向男，查扣鋼珠空氣槍1把、來路不明贓物和破壞工具一批。

贓物當中除了別人的存摺、印章等物被警方查扣，其餘還有筆電、手表、背包等等，向男都聲稱是他自己的，並通知表妹到派出所領走。不料到了晚上8時許，又有人到五股地區的成州派出所報案住宅遭竊，稍後案件送到警分局，才發現嫌犯是同1個人。

原來向男當天清晨5時在蘆洲開槍打破車窗，逃逸期間於下午1時許在五股觀音山區凌雲路三段，侵入住宅行竊，下午4時許落網之後，趁被害人尚未報案就叫表妹來將筆電等物領走。

其實包括筆電、存摺、手表、外套、存錢筒等物，全是他在五股偷的，警方當天深夜通知他表妹，已連繫不上。