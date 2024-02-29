影／陪病偷自己住院也要偷 台南男一周被警逮2次

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局和順派出所2月26日接獲安南醫院護理師報案，稱機車上的手機架不見，經警調閱監視器，追查發現，竟是住院35歲郭姓男病患涉下手行竊，而他於19日陪同友人看病就診，趁深夜撬開醫院的自動繳費機竊取2萬5900元被逮，再次落網。

警方調查，郭曾於19日陪同友人至安南醫院就診時，趁深夜撬開醫院的自動繳費機，竊取2萬5900元，遭和順所員警查獲，沒想到事隔一周，郭再次在同一家醫院行竊被逮。

和順派出所警員唐仲亞、劉還鍵26日獲報，有機車上的手機架不見，隨即調閱監視器畫面追查，發現前天0時許，有名男子在該輛機車旁徘徊，待無人時。隨即行竊手機架後騎乘機車逃逸。

經警追查後，發現竟是該醫院住院郭男，且於上周才被逮，沒想到連自己因病住院了，還能竊取他人機車的手機架，筆錄也在病房內完成，讓員警哭笑不得。

郭男於19日陪同友人看病就診，趁深夜撬開醫院的自動繳費機竊取2萬5900元被逮。圖／讀者提供
郭男於19日陪同友人看病就診，趁深夜撬開醫院的自動繳費機竊取2萬5900元被逮。圖／讀者提供
郭男19日趁深夜撬開醫院的自動繳費機竊取2萬5900元，院方當時張貼「故障，暫停使用」告示維修。圖／讀者提供
郭男19日趁深夜撬開醫院的自動繳費機竊取2萬5900元，院方當時張貼「故障，暫停使用」告示維修。圖／讀者提供
台南市警三分局接獲安南醫院護理師報案，稱機車上的手機架不見，經警調閱監視器，追查發現，竟是住院35歲郭姓男病患涉下手行竊。圖／讀者提供
台南市警三分局接獲安南醫院護理師報案，稱機車上的手機架不見，經警調閱監視器，追查發現，竟是住院35歲郭姓男病患涉下手行竊。圖／讀者提供

監視器 繳費機 護理師

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