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退休老翁夢想財富自由 加入「璀璨人生」險遭騙

中央社／ 南投縣29日電

黃姓老翁夢想財富自由，透過網路社群加入名為「璀璨人生」LINE群組，詐騙成員謊稱可幫老翁代為操盤股票，老翁至銀行匯款75萬元時，行員認為是詐騙手法，報警聯手阻止。

72歲黃姓老翁是退休族，在臉書（Facebook）發現投資廣告，描述投資「保證獲利」等字眼，黃男想要「追求財富自由」好奇點入連結加入「璀璨人生」LINE通訊軟體群組，並結識自稱是股票分析師的網友，經常分享股票投資資訊，熟悉後網友進一步要求代操股票。

南投縣警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，黃姓老翁相信對方說法，27日至元大商業銀行要匯款新台幣75萬元，並依對方指示「不要告訴行員是投資，不然會跟警察講」，向行員謊稱是匯款給電商，行員見金額不小，徵求同意查看老翁LINE訊息，認為是詐騙而報警。

草屯分局指出，草屯派出所警員劉崇勳、程聖閔執行巡邏勤務獲報到場，確認老翁遇到標準的假投資、真詐騙，並積極耐心向老翁說明最新詐騙手法及話術，好不容易才讓黃姓老翁相信自己真的險遭詐騙，頻頻感謝行員機警通報及警方全力攔阻，保住退休老本。

草屯分局長劉千祥說，積極推動識詐宣導及防詐、阻詐作為，透過攔阻演練與宣導，提升金融機構行員關懷提問知能及建立高效通報機制，與警方共同合作化身「最佳守門員」防阻民眾被騙，這次案例展現警、銀聯手防詐成果，將持續宣導防範民眾受害。

LINE 詐騙

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