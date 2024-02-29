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高雄男涉教唆縱火警開8槍仍逃 二度追捕警再開3槍終落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

李姓男子涉縱火案，昨天在警方開槍追捕後，飆速撞上橋梁護欄，受傷被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子涉縱火案，昨天在警方開槍追捕後，飆速撞上橋梁護欄，受傷被捕。記者林保光／翻攝
高雄市大寮區某工廠2月7日發生火警，檢警查出李姓男子涉嫌教唆2男子縱火，昨天他逃過警方槍火，在偏鄉飆速逃竄，撞橋梁護欄受傷被捕，警方追問他教唆縱火情節，他卻全然矢口否認涉案。

高雄市大寮區八德路某工廠，2月7日凌晨發生大火，燒毀貨車及工廠堆置的大批電纜，未造成傷亡。事後警消查出疑遭縱火，警方調閱相關監錄系統，發現陳姓、廖姓2男子於起火時自火場離開，2月19日逮捕2人，他們供出受李姓男子付錢教唆縱火，高雄地檢署聲押2人獲准，並指揮林園警分局查捕李姓男子。

昨天下午1時，林園警分局員警赴杉林區通仙巷拘捕李，李卻開車載鄭姓友人衝撞警方，員警連開8槍後，他仍逃逸，林園警方通報轄區旗山警分局一起追人。

直到昨晚7時20分，警方發現李在杉林區飆速逃竄，開到杉林區司馬路2巷口，撞上橋梁，車毀人傷又堅不下車，經旗山警分局杉林分駐所員警再開3槍，李才開車門就擒，經警方在車內搜出毒品殘渣和吸食器、空氣槍及鋼珠，就醫後已無大礙。

警方追查李姓男子有關縱火情節，李否認知情，也否認付錢教唆縱火，警詢後，依公共危險、毀損、妨礙公務及違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦。

李姓男子涉縱火案，昨天在警方開槍追捕後，飆速撞上橋梁護欄，受傷被捕。記者蔡世偉／攝影
李姓男子涉縱火案，昨天在警方開槍追捕後，飆速撞上橋梁護欄，受傷被捕。記者蔡世偉／攝影
高雄市大寮區八德路某工廠2月7日發生火警，檢警查出李姓男子涉嫌教唆縱火。圖／讀者提供
高雄市大寮區八德路某工廠2月7日發生火警，檢警查出李姓男子涉嫌教唆縱火。圖／讀者提供
高雄市大寮區八德路某工廠2月7日發生火警，檢警查出李姓男子涉嫌教唆縱火。圖／讀者提供
高雄市大寮區八德路某工廠2月7日發生火警，檢警查出李姓男子涉嫌教唆縱火。圖／讀者提供

毒品 縱火 高雄市

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