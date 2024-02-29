陣陣濃煙竄出！不織布大廠康那香工廠失火 上百員工全疏散

不織布大廠康那香位於台南將軍區的觀光工廠上午傳出火警，濃煙從廠房內竄出。記者莊曜聰／攝影 不織布及婦嬰衛生用品大廠康那香位於台南將軍區的觀光工廠今天上午火警，陣陣黑色濃煙從廠房竄出，廠方緊急疏散員工並通報警消，南市消防局出動四梯次26車50人前往灌救，目前火勢已經控制，初步了解是因為燃油管路爆管導致，所幸侷限在部分空間，未波及原物料，影響產線程度有待評估。

南市消防局29日上午9時02分接獲報案，位於將軍區三吉里的康那香觀光工廠傳出火警，四樓RC建物於後方一樓處機台燃燒，已知無人受困，工廠內部人員已疏散，派遣佳里、將軍、北門、學甲、西港、麻豆等分隊四梯次共26車50人前往。

到場時廠房內百餘位線上員工已經疏散到外側，消防人員在工廠四面防護，並派員找尋起火點，拉水線入內灌救，有員工表示，有看到燃油管線爆管，噴濺後疑似引燃火勢，好像有燒到紙箱，後來濃煙密佈，眾人在引導下順利撤出。