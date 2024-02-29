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影／高雄無照男氣沖沖攔小黃 下秒運將霸氣撞他車門

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳影片，1名機車司機與另輛轎車發生行車糾紛，轎車上男子破口大罵，準備下車理論，小黃司機見對方氣勢洶洶，趁對方開車門時，竟霸氣撞毀轎車車門。

高雄市警左營分局今天表示，這起車禍發生在2月11日晚間10時20分許，王姓計程車司機（40歲）開車到左營區勝利路及新庄仔路口，因撞毀轎車車門，與駕駛轎車的陳姓男子（24歲）起口角。

據網傳影片，陳男駕轎車行駛在計程車右側，見計程車打方向燈要切出車道，鳴按喇叭，大罵計程車司機，停車準備下車理論；王姓計程車司機見陳開車門氣勢洶洶，擔心出事，計程車又向前行駛，不巧將陳的車門撞毀，無法再關車門，陳男下車之際，也因計程車往前撞而擦傷。陳車上下來幾人，有人幫腔、有人勸阻，司機立即報警。

警方到場處理，表示雙方都不願為糾紛提告，說明以一般車禍處理，經酒測，雙方都無酒精反應，但開轎車的陳男無駕照，依道路交通管理處罰條例開罰，車禍確實肇責由警方釐清。

高雄男子氣沖沖攔小黃理論，下秒運將竟霸氣撞毀他車門。記者林保光／翻攝
高雄男子氣沖沖攔小黃理論，下秒運將竟霸氣撞毀他車門。記者林保光／翻攝

影片 計程車司機 車禍

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